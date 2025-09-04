El mercado del Tottenham: El que ríe último, ríe mejor

El Tottenham de Thomas Frank dio un golpe sobre la mesa en los últimos días de mercado. Los 'Spurs', que estaban dejando mucho que desear con sus transferencias, esperaron hasta el último segundo para hacerse con dos refuerzos que elevan, y mucho, el techo competitivo del equipo: Xavi Simons y Randal Kolo Muani.

Ambos son fichajes estratégicos. Incorporaciones que servirán para tapar evidentes carencias y competir mejor en una temporada de muchísima exigencia para los londinenses que volverán a participar, tres años después, en la Champions League tras proclamarse campeones de la Europa League.

Portazos y lesiones, una crisis salvada en el último momento

Simons y Kolo Muani no solo hacen mejor a los otros fichajes que han llegado, también tapan los constantes portazos que ha recibido el Tottenham este verano. Y es que, han sido varias las estrellas que han rechazado las propuestas de los 'Spurs'. Las más destacadas: Eberechi Eze, que ha terminado en el Arsenal; Morgan Gibbs-White, que se quedó en el Nottingham Forest; y Bryan Mbeumo, quien decidió marcharse al Manchester United.

Eze, firmando su contrato con el Arsenal / Arsenal

La ausencia de estrellas, sumada a las importantes lesiones que tenían en plantilla (James Madison, Dominic Solanke y Dejan Kulusevski), obligaban a los 'Spurs' a apostar fuerte en la recta final de mercado para ilusionar a una afición que sueña con seguir ganando títulos.

Xavi Simons, polivalencia para sustituir a Madison

La primera gran noticia para la parroquia londinense llegó con Xavi Simons, una perla de 22 años con muchísimo presente y una gran presencia internacional con los Países Bajes. La operación se concretó el 29 de agosto, a tres días para cerrar el mercado de traspaso, y lo hicieron a cambio de 65 millones de euros para quitarselo al Chelsea.

El exjugador del RB Leipzig, aunque aún no ha podido debutar; ya genera mucha expectación. Así se demostró en su presentación previa a la derrota de los suyos por 0-1 ante el Bournemouth. Su calidad y talento lo convierten en 'el jugador a tener en cuenta' para la afición y en una gran herramienta para Thomas Frank. El técnico danés incorporará a un futbolista muy polivalente que puede jugar tanto por banda como en la mediapunta y que además, será el remplazo de James Madison; fuera por lesión durante gran parte de la temporada.

Kolo Muani, pólvora para un ataque irregular

En la misma situación se encuentra Randal Kolo Muani, delantero francés que se unió al equipo en el 'Dead Line Day' y cubrirá la posición de delantero, ocupada ahora por el siempre irregular Richarlison y Solanke, lesionado hasta después del parón de selecciones.

Jules Koundé celebra con Kolo Muani un gol con Francia durante la Eurocopa 2024 / EFE

El atacante de 26 años, que viene de marcar 10 goles en 22 partidos con la Juventus, llega cedido procedente del PSG y será una alternativa más para un Thomas Frank que tendrá múltiples posibilidades para afrontar una temporada con hasta cuatro competiciones: Premier League, Champions League, FA Cup y EFL Cup.

Un equipo competitivo en un año muy exigente

Aparte de estas dos "estrellas", el Tottenham ha invertido mucho dinero en busca de dar un salto cualitativo a su plantilla. En total se han gastado 210 millones y solo han percibido 41.5, cerrando así el mercado con un balance de -169 millones de euros. En ataque, los 'Spurs' se han reforzado con Mohammed Kudus (West Ham /63.8 millones) y Mathys Tel (Bayern /35 millones). Este último, comprado definitivamente tras los cuatro meses que pasó cedido la temporada pasada en el Tottenham Hotspur Stadium.

Mohammed Kudus, durante un partido con el Tottenham ante el Bayern Múnich / RONALD WITTEK / EFE

En el centro del campo, los londinenses han adquirido cedido a Joao Palinha (5 millones / Bayern de Múnich), un jugador que hace un verano costó la friolera cifra de 51 millones de euros. Por último, en defensa, los 'Spurs' han apostado por la juventud, incorporando a Kevin Danso (25 millones /Lens), Luka Vuskovic (11 millones / Hajduk Split) y Kota Takai (5.8 millones / Kawasaki Front).

Los nombres son interesantes: buenos proyectos con posibilidades de progresar en la Premier League. Sin embargo, los elementos diferenciales han llegado al final del mercado. Simons y Kolo Muani son los dos fichajes más contrastados en el fútbol europeo y los que tienen más posibilidades de darle a su equipo un rendimiento diferencial. Su llegada tardó en cerrarse, pero una vez más, se ha demostrado que el que ríe último, ríe mejor.