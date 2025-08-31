Mensaje claro de Paquetá al West Ham

El centrocampista brasileño Lucas Paquetá, autor del 0-2 de penalti en la victoria de su equipo, el West Ham, este domingo contra el Nottingham Forest, escenificó durante la celebración del tanto su deseo de permanecer en el club londinense, pese al interés en las últimas horas del Aston Villa, a un día del cierre del plazo de incorporaciones.

El futbolista simuló con sus manos una llamada telefónica, señaló el suelo con su dedo y se besó el escudo del West Ham cuando festejó el segundo tanto de su conjunto.

El West Ham sumó este domingo su primer triunfo del curso con los goles de Jarrod Bowen, Lucas Paquetá y Callum Wilson contra el Nottingham Forest (0-3).