El mejor City vuelve para los 1000 de Guardiola

¡Qué forma de celebrar un aniversario! El mejor Manchester City de la temporada superó con contundencia al Liverpool en un día milenario para Pep Guardiola. Haaland, Nico y Doku fueron los autores de los tantos en el festival 'citizen'.

No era un partido cualquiera, era un nuevo capítulo de la mayor rivalidad de los últimos años en la Premier. Ya sin Klopp desde hace un par de temporadas, Arne Slot se ha convertido en el antagonista de Pep Guardiola en el campeonato inglés. Además, por si faltaban alicientes, el técnico catalán del City celebraba su partido número 1.000 como entrenador profesional.

Prometía emociones fuertes el duelo, y pronto se convirtieron en realidad. A los diez minutos de juego, el colegiado del encuentro, Chris Kavanagh, acudió al VAR para señalar un polémico penalti a favor del Manchester City por un sutil toque de Giorgi Mamardashvili a Doku. Pero el portero georgiano respondió con una espectacular parada para evitar el tanto de Haaland desde los once metros.

Haaland acude a su cita

Sin embargo, enfadar al delantero noruego nunca es una buena idea. Tras varias llegadas sin éxito de los locales, Matheus Nunes puso un medido centro desde el carril derecho que Haaland envió al fondo de la red con un excelente testarazo (1-0). Un premio a la insistencia de los de Guardiola a la media hora de partido.

Se esperaba la reacción 'red' a este golpe, y la tuvo en un cabezazo de Virgil van Dijk. El central neerlandés se elevó más que nadie para anotar en un servicio de esquina, sin embargo, el tanto fue anulado a instancia del VAR por fuera de juego por interferencia de Andy Robertson. Y aún quedaba un último giro de guion en la primera mitad...

Ya en el tiempo añadido, Nico González probó suerte con un disparo desde la frontal que, tras desviarse en un defensor, se volvió imparable para Mamardashvili (2-0). Tras el paso por los vestuarios, dio un paso al frente el Liverpool con el objetivo de recortar distancias en el marcador. Gakpo desaprovechó una gran ocasión, en cambio, el City no perdonó.

Los jugadores del City celebran el tanto contra el Liverpool / Jon Super

Festival del City

Esta vez fue Doku quien castigó a los 'reds' con un poderoso disparo al segundo palo que hizo estallar otra vez al Etihad Stadium (3-0). El Liverpool insistió en buscar la portería rival, más por honor que por creencia en la remontada, pero la victoria cayó del lado 'citizen'. Festín en los 1000 de Guardiola.