FÚTBOL INTERNACIONAL
Media Premier League se rifa a Andoni Iraola
Confirmada su salida del Bournemouth al final de temporada, cuando vence su contrato en el Vitality Stadium, el futuro del técnico de Usurbil continúa siendo pasto de la rumorología
Iraola no ha confirmado cuál será su próximo destino, aunque todo parece indicar que no se moverá de Inglaterra. En la Premier ha impulsado su carrera, tras su buen hacer en Mirandés y Rayo Vallecano, y ha encontrado una filosofía de fútbol con la que comulga a la perfección.
Juego de presión alta, que mezcla la asociación y la verticalidad, sin descuidar el aspecto defensivo; todo lo que aprendió en su etapa como futbolista en el Athletic Club de entrenadores como Ernesto Valverde o Marcelo Bielsa.
"Cuando dije que me iba ya lo avisé. Que ahora mismo todo lo que pienso es en el Bournemouth. Nos quedan cuatro partidos, estamos en una fantástica posición y una increíble pelea por delante", dijo Iraola el pasado miércoles. Y en esas está, intentando agotar todas las posibilidades de clasificar a los 'cherries' para competición europea, una herencia inmejorable.
Un año horrible en Stamford Bridge
Con la temporada dando sus últimos coletazos, los clubes planifican el próximo curso, especialmente si éste no ha sido todo lo exitoso que se esperaba. Y en esas andan en el Chelsea. En Stamford Bridge no están para perder mucho tiempo tras un año horrible, donde ni Maresca ni Rosenior lograron los objetivos. La cúpula 'blue' quiere a Iraola cómo próximo entrenador. Lo intentaron en enero y parece que esta vez la respuesta será afirmativa.
Las conversaciones están muy avanzadas entre ambas partes, cerca de llegar a un acuerdo, pero no se hará oficial hasta que finalice el campeonato. Iraola tendrá plenos poderes para confeccionar una plantilla a su medida y para sacar la escoba en un vestuario que se ha convertido en prácticamente ingobernable.
"La semana pasada ya me preguntaron por otros clubes, pero, como señal de respeto al Bournemouth, no voy a hablar de mi futuro, porque eso no es lo que le preocupa a los aficionados del Bournemouth", dijo Andoni Iraola hace unos días. El Chelsea aprieta de lo lindo por uno de los entrenadores de moda en Europa. ¿Acertarán está vez en el Bridge?
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