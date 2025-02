La Media Inglesa firma una histórica asociación con el Harborough Town

“El Harborough Town FC se complace en confirmar un acuerdo con La Media Inglesa. Esta asociación ayudará a crear una base de seguidores en español para el Harborough Town FC, cuyos partidos se transmitirán en vivo no solo en España, sino también en México, Argentina y toda América Latina”. Con este comunicado, el equipo de la Southern League Premier Central (séptima división inglesa) dio en sus redes sociales la bienvenida al medio de comunicación español.

Al respecto, su director Ilie Oleart habló en SPORT: “El club está en una ciudad comercial (Market Harborough), de zona agrícola. Es uno de los orgullos de allí. Queremos que se lo pasen bien y se diviertan. Sabemos que los aficionados de toda la vida pueden sentirse amenazados, pero queremos que el club sea capaz de acoger a todos. Aplicaremos lo mismo que en La Media Inglesa: que todos se sientan partícipes”.

También se refirió al impacto de la decisión y el histórico paso que significa para ellos: "Nuestra comunidad siempre nos sorprende. Confiaba en una acogida normal, pero la gente se ha volcado como hace siempre, tengo más de 300 correos electrónicos, y en las redes sociales se reciben un montón de mensajes, comentarios, etc... no damos abasto. Lo que me consuela es que en el club también están alucinando".

“Nuestra idea inicial era comprar, queíamos hacerlo para demostrar que es posible gestionar un club de forma colectiva y responsable con toda la comunidad. Pero caímos en que sería un poco lo que tanto criticamos de los dueños que llegan a equipos y no tienen en cuenta las tradiciones que habían, cambiando todo. Al final apostamos por un modelo a base de acuerdos. Para el club será mejor: tienes personas locales trabajando y que conocen, y además a gente de fuera que quiere proponer cosas nuevas”, añadió Oleart.

"TODOS PUEDEN PARTICIPAR"

La Media Inglesa se sostiene con un sistema de membresías que, para el acontecimiento, ampliarán a una especie de junta de socios: "Hemos habilitado un nuevo nivel de membresía en el cual seremos pioneros: transmitiremos en directo los partidos como local del Harborough Town. Serán emitidos en exclusiva para los miembros del nuevo 'tier'. La gente puede votar a través de encuestas para decidir sobre cuestiones importantes del club. Obviamente, trabajando con una junta deportiva. Pero los aficionados tendrán voz en, por ejemplo, zonas a reforzar del equipo para ir participando en todas las decisiones. Eso sí, no queremos cerrar el club a este nivel: sean miembros o no, todos pueden participar".

Finalmente se refirió a lo que buscan con la alianza: "Hay varios objetivos. Lo primero e indispensable: generar un entorno donde todo el mundo sea acogido y bien recibido, conseguir un entorno donde los fans de toda la vida sigan sintiendo que es su club y, del mismo modo, que nuestra comunidad también lo sienta. Pero esto es un club de fútbol: competimos en una liga, queremos ascender. Aunque no hay prisa por ello". El club actualmente es séptimo tras treinta jornadas en la Southern League Premier Central, a tres puntos de los puestos de playoffs de ascenso a sexta división. La próxima jornada será el sábado a las 14.00 h visitando al Bromsgrove Sporting.