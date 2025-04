McClean, el jugador con autismo que llegó a la Premier: "Ha contribuido a mi éxito"

Este 2 de abril se celebra mundialmente el Día Internacional de la Concienciación sobre el TEA (Trastornos del Espectro Autista). La fecha sirve para dar visibilidad y voz a una condición por la que, año tras año, se trabaja en pro de desligarla a ser enfermedad y asociarla más a una forma distinta de ser. Se estima que el 1% de la población mundial vive con algún tipo de TEA, dejando a las claras la cotidianidad con la que se debe gestionar. Que se lo digan a James McClean, muestra de cómo se puede llegar a la élite del fútbol mundial viviendo con esta condición.

Nacido en Derry, Irlanda del Norte, a James le tomó poco diferenciarse del resto en el campo. El Derry City de la liga local vio su talento y decidió apostar por el habilidoso extremo zurdo que recorría la banda como ninguno, llegando a disputar casi 80 partidos y marcando 16 goles, rendimiento que llamó la atención de la Premier League. El Sunderland tocó a su puerta, pagando casi medio millón de euros para ficharle en agosto de 2011.

En Inglaterra se forjó un nombre de leyenda: 158 partidos disputados en la máxima categoría, más de 200 en Championship (segunda división), casi 70 en League One (tercera) y cerca de los 40 en la League Two, cuarto 'tier' del fútbol inglés, todo entre clubes como el Wigan, West Bromwich Albion o Stoke City.

McClean (derecha) representó también a la selección de la República de Irlanda. Disputó 103 partidos como internacional / EFE

En su actual equipo, el famoso Wrexham de Ryan Reynolds, McClean aterrizó hacia agosto de 2023. Fue fundamental para el ascenso a tercera división y fue nombrado capitán para la presente temporada, donde marchan segundos. Pero su injerencia va más allá del campo.

Como el recordado episodio de negarse a portar la amapola en el pecho (símbolo en memoria de los soldados británicos) al no identificarse con las fuerzas militares del país. "Para la gente del norte de Irlanda como yo, y en concreto para los de Derry, escenario de la masacre del Domingo Sangriento de 1972, la amapola ha llegado a significar algo muy diferente", dijo en su momento.

COMUNICÓ SU DIAGNÓSTICO POR SU HIJA

Porque James no es un jugador al uso. En 2023, y aprovechando la conmemoración del 2 de abril, McClean comunicó públicamente que tanto él como su hija habían sido diagnosticados con autismo. Lo hizo, en sus palabras, para dar visibilidad a la gente que vive con la imsma condición, asegurando que no hay nada para avergonzarse. "No es algo que se desarrolla, se nace con autismo. Me hace ser yo", comentó en sus redes.

"¿Estaría donde estoy hoy sin él? Probablemente no, y nunca lo sabremos. Pero definitivamente ha contribuido a mi éxito, dándome esa visión de túnel, esa concentración y determinación absolutas para llegar donde estoy", se animó a sentenciar, forjando su figura como referencia para los pequeños y exhibiendo que "ser autista no será ni debería ser un impedimento para alcanzar metas y sueños",