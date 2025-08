Mbeumo, el fichaje millonario del United en el foco de las críticas por su estado físico

Bryan Mbeumo se ha convertido en tendencia en las últimas horas por una imagen viral durante su debut con el Manchester United con la que los aficionados (mayoritariamente de los equipos rivales) han criticado su físico, al que consideran fuera de forma.

Apenas llegados a los 25 minutos de partido, el francocamerunés se levantó la camiseta para secarse el sudor durante el amistoso ante el Everton. Una captura de esa 'frame' ha levantado todo tipo de comentarios por su estado físico, incluso varios 'edits' de fotos que le 'engordaban' de forma excesiva la barriga.

El delantero ha llegado este verano al club 'red devil' a cambio de 82 millones de euros, y se encuentra bajo un gran escrutinio al representar tal inversión para un equipo que ha vivido tiempos mejores. La prueba ante el Everton (2-2) no sirvió para sacar demasiadas buenas conclusiones, y el ex del Brentford no tuvo su mejor día, lo que magnificó las críticas.

"Ha jugado bien. Por supuesto, tiene que mejorar en muchas cosas. El aspecto físico, aún no está ahí, pero es normal", dijo sobre él Ruben Amorim tras el partido.

La pasada temporada Mbeumo marcó 20 goles y dio ocho asistencias en 38 partidos de la Premier League, jugándolo absolutamente todo con el Brentford de Thomas Frank.

El United, que acabó 17º en la pasada Premier, jugará su primer partido de liga el 17 de agosto ante el Arsenal con la esperanza de tener una cara renovada y volver a dar buena imagen en el Teatro de los Sueños.