Otro mazazo para Guardiola

El Manchester City llegaba con la moral alta tras las últimas dos victorias contra el United y el Nápoles, sin embargo, se llevó un nuevo mazazo en la Premier League. Los de Guardiola se dejaron empatar por el Arsenal con un tanto de Martinelli en el añadido y siguen alejándose de la cabeza de la clasificación (1-1). Suma siete puntos en cinco jornadas el cuadro 'skyblue'.

Rápidamente, llegaron las buenas noticias para el Manchester City con una rápida transición conducida por Tijjani Reijnders que finalizó Erling Haaland sin ponerse nervioso delante de David Raya (0-1). Apenas se habían asentado ambos equipos sobre el terreno de juego, pero el equipo 'skyblue' ya había sido capaz de adelantarse en el marcador.

Pero este tanto pareció todo un espejismo en el Emirates Stadium. A partir de ese momento, el Arsenal se adueñó por completo del balón a pesar del habitual estilo de juego dominador de los de Guardiola. Se impuso sobre el terreno de juego la medular 'gunner', aunque el descanso llegó con victoria por la mínima para los visitantes.

La segunda parte fue, de nuevo, otro monólogo del Arsenal con el balón. Con más del 70% de posesión, el conjunto 'gunner' probó romper el muro visitante de todas las maneras posibles. Picó piedra el equipo de Arteta y el premio llegó ya en el tiempo añadido con un excelente tanto de Gabriel Martinelli de vaselina tras un pase medido de Eberechi Eze (1-1).

Este reparto de puntos no dejó a ninguno de los dos equipos satisfechos, sobre todo teniendo en cuenta su objetivo de competir por el título de la Premier League. Ni renunciar a su estilo -fue el partido con menos posesión de la carrera de Guardiola como entrenador- sirvió para llevarse una victoria de prestigio. Otro mazazo en el campeonato liguero para los 'cityzens', que necesitan empezar a encontrar la regularidad si quiere luchar por el trofeo.