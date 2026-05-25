El mazazo europeo del Chelsea pone en jaque el proyecto de Xabi Alonso: ¿Adiós a alguna estrella?

El Chelsea lleva semanas preparando una nueva etapa con Xabi Alonso como gran referencia del proyecto deportivo. La llegada del técnico español al banquillo blue debe marcar el inicio de una reconstrucción ambiciosa en Stamford Bridge tras varias temporadas alejadas de la pelea real por los grandes títulos. La idea de la propiedad es clara: entregar el equipo a un entrenador con una identidad futbolística muy definida, capacidad para desarrollar talento joven y experiencia compitiendo al máximo nivel europeo.

La dirección deportiva 'blue' ve en Xabi Alonso una figura ideal para liderar un cambio profundo tras varios cursos sin estabilidad en el banquillo. El exentrenador del Bayer Leverkusen y del Real Madrid destaca por su capacidad táctica y por construir equipos competitivos desde el control del juego, algo que encaja con la filosofía que quieren consolidar en el Chelsea.

Xabi Alonso enamora en Londres / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

Sin embargo, el nuevo proyecto arrancará tras un varapalo durísimo. El Chelsea cayó este domingo ante el Sunderland (2-1) en la última jornada de la Premier y se quedó fuera de todas las competiciones europeas para la próxima temporada. El conjunto londinense terminó décimo y vio cómo el Sunderland le arrebataba el último billete continental.

La derrota supone mucho más que un fracaso deportivo puntual. No disputar ni Champions, ni Europa League, ni Conference League puede alterar completamente la planificación deportiva y económica del club. El Chelsea pierde atractivo para muchas estrellas que priorizan competir al máximo nivel europeo y también verá reducido su margen financiero respecto a premios UEFA, patrocinadores y exposición internacional.

Acción de juego entre Chelsea y Sunderland / Agencias

¿Salidas importantes?

Además, el escenario complica seriamente el mercado de fichajes. Xabi Alonso quería construir un equipo competitivo alrededor de jóvenes talentos y varios refuerzos de primer nivel, pero convencer a determinados futbolistas sin competición europea será mucho más difícil. Y, al mismo tiempo, la ausencia europea puede provocar una fuga de talento importante. Varios nombres clave aparecen ya vinculados a posibles salidas durante el verano.

Uno de ellos es Marc Cucurella. El lateral español ha despertado el interés del Atlético de Madrid, que lo considera una oportunidad para reforzar el carril izquierdo de la plantilla de Diego Simeone. En Inglaterra ya apuntan que el conjunto rojiblanco sigue muy de cerca la situación del internacional español y, la falta de Europa, podría facilitar una negociación.

Marc Cucurella, defensa del Chelsea / TOLGA AKMEN / EFE

Otro caso delicado es el de Enzo Fernández. El argentino ha sido uno de los jugadores más importantes del Chelsea esta temporada, pero el centrocampista iba a valorar un cambio de aires si el equipo no competía en Europa. De hecho, incluso pareció despedirse en el último partido del Chelsea ante el Sunderland en la Premier.

Posible ayuda para el Barça

También aparece en escena FC Barcelona, que sigue atento a la situación de João Pedro. En las últimas semanas, se informó de contactos exploratorios entre el Barça y el entorno del delantero brasileño, uno de los nombres más destacados del ataque blue esta campaña. Aunque el Chelsea mantiene públicamente una postura firme y no quiere venderlo, la ausencia de fútbol europeo podría modificar el contexto del mercado en las próximas semanas.

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El reto para Xabi Alonso será enorme. Más allá de devolver una identidad futbolística al Chelsea, el técnico español deberá convencer a sus principales figuras para quedarse y competir en un curso sin escaparate continental. Stamford Bridge inicia una nueva era, pero lo hace desde un escenario mucho más complicado del esperado hace apenas unas semanas.