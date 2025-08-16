Mayenda, el delantero español que debuta en Premier como 'socio' de Marc Guiu

Ha llegado el momento. El Stadium of Light se viste de gala para acoger a los suyos en el regreso del Sunderland a la Premier League ocho años después. El West Ham United será el rival a batir en una tarde de emociones para los 'Black Cats' de Régis Le Bris, que ganaron la final del playoff de Championship ante el Sheffield United y que disfrutan ahora de su merecido premio. Un recién ascendido que llega con 11 fichajes registrados y una inversión de más de 150 millones de euros; entre los cuales está Granit Xhaka, Omar Alderete, Simon Adingra o el exazulgrana Marc Guiu, cedido procedente del Chelsea.

El mejor 'fichaje', sin embargo, apunjta a ser el de Eliezer Mayenda. El joven delantero de 20 años nacido en Zaragoza y con raíces francesas ha renovado recientemente su contrato hasta 2030 como una apuesta clara de presente y futuro para el club. Será su segunda temporada completa en el Sunderland después de un primer año a medias entre Newcastle e Hibernian por su cesión en Escocia, y las expectativas son altísimas.

EL MOMENTO DECISIVO

Es uno de los grandes ídolos de la afición, y no es para menos. Capaz de firmar 10 goles y 5 asistencias y aparecer en momentos clave con golazos como el que convirtió ante el Coventry City en las semifinales del playoff de ascenso, Mayenda se erigió como uno de los delanteros revelación en Inglaterra y parece más que preparado para dar el salto a la Premier League.

Apenas un día después del anuncio del fichaje de Marc Guiu como cedido procedente del Chelsea, el Sunderland anunciaba la noticia tan esperada con Eliezer Mayenda: un contrato hasta 2023 y la clara intención de que sea el delantero titular de partida en esta temporada. Su relación con el ex del Barça es muy buena, y el hecho de que ambos hablen el mismo idioma les puede ayudar sobre el césped para formar una sociedad de lujo que puede convertirse también en una competencia sana.

Two years of Eliezer Mayenda! ❤️ pic.twitter.com/ePHcBkTEQS — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) July 28, 2025

"Estoy muy feliz de estar aquí, creo que todo el mundo lo sabe. Es mi equipo, mi club, mi ciudad, así que es un momento muy especial y estoy muy feliz de seguir aquí. Jugar en el Stadium of Light es increíble, me siento increíble cada vez que piso el campo", declaró Mayenda en la web del club tras oficializarse la firma hace apenas una semana. Kristjaan Speakman, director deportivo, añadió: "Estamos encantados con su progreso durante estos dos años. Es un jugador importante para nosotros y su compromiso será importante en esta temporada en Premier League"