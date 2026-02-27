Max Dowman, la joya del fútbol inglés, vuelve a los entrenamientos del Arsenal

Max Dowman, con apenas 16 años, ha vuelto a entrenar con el primer equipo y podría estar disponible a las órdenes de Mikel Arteta para enfrentar al Chelsea en el Derbi de Londres esta jornada 28 en la Premier League.

El mediocampista causó sensación durante la primera mitad de la temporada tras debutar en el fútbol inglés con apenas 15 años, imponiendo el récord como el jugador más joven en la historia del Arsenal.

Si bien su participación en la Premier League se ha visto limitada a apenas dos partidos en la temporada, Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, ha contado con él en varios entrenamientos del primer equipo y le ha dado minutos a lo largo de la campaña a través de la Premier League, Carabao Cup e incluso la Champions League -- donde también se convirtió en el jugador más joven en la historia del torneo.

Pese a los pocos minutos que ha gozado en las competencias del primer equipo, Dowman ha sido merecedor del reconocimiento de figuras del fútbol inglés, como Rio Ferdinand, quien asegura que "todo lo que hará es tener a los rivales en patines, (haciéndolos) resbalar y tropezar por todos lados. Es un jugador que te emocionará y hará levantarte del asiento".

Preparación con el primer equipo

Desafortunadamente para los Gunners, Dowman sufrió en diciembre una lesión en los ligamentos del tobillo, misma que lo dejó fuera por dos meses. Si bien el mediocampista volvió a los entrenamientos hace un par de semanas, finalmente no entró en las convocatorias de Arteta para los duelos ante el Wigan Athletic, Wolverhampton y Tottenham.

Noticias relacionadas

Con la carrera por la Premiere League aún con mucho tramo por delante y gozando de apenas una ventaja de cinco puntos respecto al sublíder Manchester City -- que además tiene un juego pendiente -- , el Arsenal buscará embolsarse los tres puntos ante el Chelsea este 1 de marzo.