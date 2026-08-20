Matthijs de Ligt, con la misión de recuperar protagonismo

Matthijs de Ligt no vive el mejor momento de su carrera, después de que estuviera alejado de los terrenos de juego durante todo el curso pasado a raíz de unos problemas de espalda que se trataron con mucho secretismo tanto por parte de su entorno como por parte del club mancuniano.

De hecho, el jugador ha tenido que convivir a lo largo de su carrera con la comparativa de su rendimiento respecto al que ofreció en Ámsterdam con el Ajax, lugar en el que alcanzó su punto más álgido y se ganó el interés de los grandes clubes de Europa.

Ahora, el central neerlandés ya puede volver a sentirse futbolista, puesto que ha vuelto a los entrenamientos con el Manchester United de Michael Carrick. Eso sí, para lograr ser importante en los 'Diablos Rojos' deberá recuperar su mejor nivel y dejar atrás los constantes altibajos que venía sufriendo en Inglaterra incluso antes de la lesión.

Casi 30 partidos lejos de los terrenos de juego

Lo cierto es que, pese a que probablemente nunca ha terminado de convertirse en el defensor que apuntaba a ser por las cualidades demostradas en la temporada 18-19 con el Ajax de Ten Hag, De Ligt cuajó buenas campañas como zaguero de la Juventus de Turín en la Serie A, así como picos altos de rendimiento en el Bayern de Múnich. Sin embargo, con su llegada a Manchester todo empeoró.

Michael Carrick, entrenador del Manchester United / ADAM VAUGHAN / EFE

Ahora, el central viene de tocar fondo debido a unos problemas en la espalda que le impiden tener minutos desde el mes de noviembre, por lo que todavía no ha podido jugar bajo las órdenes de Michael Carrick. Eso sí, al poder entrenar ya junto al resto de sus compañeros, se espera que su reaparición en los terrenos de juego sea pronto, pues lleva desde noviembre sin jugar, aunque la zaga defensiva de los 'Red Devils' no parece haberle echado en falta en todo este tiempo, pues bajo la dirección de su exjugador llegó a alcanzar la tercera posición en la Premier League.

Por su parte, el jugador lleva casi 30 partidos lesionado, aunque a sus 27 años el exajacied espera poder recuperar el tono físico y convertirse en el líder de la defensa del Manchester United, equipo que, tras reforzarse en el presente mercado estival, buscará competir por títulos para lograr volver a tocar metal, tras dos temporadas en blanco desde que ganara la final de la FA Cup en 2024 al Manchester City.