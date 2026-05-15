FÚTBOL INTERNACIONAL
Matthijs de Ligt confirma que ha pasado por quirófano y se pierde el Mundial
El central del Manchester United se ha tratado sus problemas de espalda
El central neerlandés Matthijs de Ligt confirmó este viernes que ha sido operado de la espalda después de seis meses de tratamiento y rehabilitación sin éxito, una intervención que le dejará fuera del próximo Mundial con Países Bajos en Estados Unidos, México y Canadá 2026.
El defensa del Manchester United publicó un mensaje en Instagram desde la cama del hospital en el que explicó la decisión médica: “Después de seis meses de tratamiento y de trabajar duro para volver, la cirugía era la única opción que quedaba”.
El club inglés confirmó posteriormente que el futbolista se sometió a una “intervención correctiva” para solucionar unos problemas de espalda que le mantienen fuera de los terrenos de juego desde finales de noviembre. Según la entidad de Old Trafford, De Ligt iniciará ahora una nueva fase de recuperación y su regreso está previsto para el inicio de la temporada 2026-27.
"Desde noviembre he hecho todo lo posible, esforzándome al máximo en cada sesión y explorando todas las opciones, para volver a hacer lo que me apasiona: jugar al fútbol", comentó el futbolista a los medios del club. “Agradezco a todos los que me han apoyado durante este difícil periodo de mi carrera. Sigo tan decidido como siempre a representar al Manchester United y jugar ante nuestra increíble afición lo antes posible.”
"Después de 6 meses de tratamiento y trabajando duro para volver, la cirugía era la única opción que quedaba. Estoy decepcionado de no poder ayudar al equipo los últimos 6 meses y obviamente perdiéndome la Copa del Mundo, pero estoy deseando hacer todo lo posible para volver delante de los fans y sentirme mejor otra vez", escribió el jugador ex de Ajax, Juventus y Bayern Munich en Instagram.
La baja de De Ligt supone un contratiempo importante tanto para el Manchester United como para la selección neerlandesa, donde apuntaba a ser una de las piezas importantes en el eje de la defensa junto a Virgil van Dijk.
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