Mathieu Flamini, el exfutbolista billonario con una empresa bioquímica que ofrece una alternativa ecológica al petróleo, está abierto a comprar el Arsenal

Mathieu Flamini es de los pocos futbolistas que pueden presumir generar tanto dinero una vez retirado como lo hacía durante sus días como jugador. Una fortuna gracias a su empresa de bioquímicos y con la cual no descarta regresar al Arsenal -- por tercera ocasión --, pero esta vez como propietario.

Aunque Stan Kroenke permanece como dueño absoluto del equipo y no ha mostrado señal alguna de estar abierto a venderlo, en ocasiones pasadas, varios aficionados han expresado su deseo por ver a Flamini comprar al equipo.

Los gunners basan su petición en la experiencia del exmediocampista para encabezar una empresa y administrarla económicamente; así como su conocimiento del club con el que ganó tres FA Cups y dos Community Shields en dos etapas como jugador (2004-08 y 2013-16).

Mathieu Flaminidisputa el balón con su rival del Liverpool Sami Hyypioa, durante los cuartos de final de la Liga de Campeones en el Emirates Stadium en Londres (abril, 2008) / EFE

Comprar el Arsenal

Fue en 2023, en una entrevista para The Athletic (New York Times), cuando el francés abrió la puerta a esta posibilidad al ser preguntado por si estaría interesado en cumplir la petición de los aficionados.

"En la vida nunca sabes, pero todo debe ser en la oportunidad correcta. Soy un fiel creyente de (estar) en el momento correcto, el lugar correcto y con la gente correcta", sentenció Flamini.

Independientemente de si es como propietario del Arsenal o no, el francés sí manifestó el deseo por volver al mundo del fútbol, ahora con su conocimiento también empresarial.

"Es un mundo al que pertenezco. Si se presenta la oportunidad correcta en el tiempo correcto y en la discusión correcta, si conozco gente que comparta la misma visión y mentalidad de utilizar el fútbol con un propósito (positivo); me encantaría (liderar un equipo)", agregó.

Liderar con propósito y desmintiendo rumores

Junto a Pasquale Granata, Flamini fundó GF Biochemicals en 2008; una empresa de bioquímicos que se dedica a la venta de ácido levulínico, el cual ofrece una alternativa ecológica en la elaboración de productos a base de petróleo en distintas industrias.

En total, el mercado en el que se ubica tiene un valor estimado de 20 mil millones de dólares; pero para mala fortuna de los aficionados del Arsenal, esto no se traduce en el bolsillo de Flamini.

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"No tengo 30 mil millones de euros en mi cuenta de banco y eso tampoco corresponde al valor de la empresa. De hecho, ese es el valor del mercado que queremos atacar con nuevas tecnologías", compartió Flamini a L’Équipe respecto a publicaciones que aseguraban que disponía de esa fortuna -- más que suficiente para comprar un equipo.