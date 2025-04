Matheus Nunes: de condenado a salvador de Guardiola

El fútbol da muchas vueltas. El Manchester City es un claro ejemplo. El equipo 'skyblue' estaba acostumbrado a celebrar victorias importantes en las competiciones más importantes o en la pugna por ganar algún trofeo, sin embargo, este martes se desató la locura por un triunfo vital para asentarse en las plazas que dan acceso a jugar la próxima Champions.

Pero no es para menos. Un equipo construido para, como mínimo, competir por todos los títulos hasta final de temporada no se puede permitir quedar fuera de la máxima competición continental. El City debe estar luchando entre los mejores del mundo.

No se presentaba nada sencilla la visita del Aston Villa al Etihad Stadium, y cerca estuvo de convertirse en una pesadilla. Los de Guardiola lograron adelantarse rápidamente en el marcador con un tanto de Bernardo Silva, aunque, con un penalti polémico, Marcus Rashford puso la igualada a los veinte minutos de partido.

DELIRIO 'CITYZEN'

Con una segunda parte más espesa, todo parecía destinado a un empate insuficiente para ambos. Pero llegó el momento de la locura. En el último minuto del añadido, Jérémy Doku completó una gran jugada individual que terminó con un fuerte centro que remató desde el lado contrario Matheus Nunes. Gol y delirio 'cityzen'.

Este tanto permitió al Manchester City escalar hasta la tercera posición de la Premier League y prácticamente asegurar su participación en la próxima Champions. Todavía quedan cuatro jornadas por delante, pero el equipo 'skyblue' ya lo tiene todo de cara.

EL CAMBIO DE NUNES

Curiosamente, el tanto de la victoria llegó en las botas de un jugador 'condenado' por el propio Guardiola hace tan solo unas semanas. El técnico catalán señaló la pocas capacidades de Nunes para ejercer de centrocampista, su posición natural: "Creo que no es un jugador para jugar en el medio, porque no es lo suficientemente inteligente y no tiene la compostura necesaria".

El futbolista portugués llegó en el verano de 2023 después de completar una excelente en la medular del Wolverhampton Wanderers. En cambio, a Guardiola nunca le ha convencido para ocupar esa demarcación y lo sitúa habitualmente en el lateral derecho.

Pep Guardiola arropa a Matheus Nunes tras el Manchester City-Manchester United / LAP

"Tiene unas habilidades increíbles y está aprendiendo mucho. Puede llegar a ser un buen lateral derecho por su físico", decía el preparador de Santpedor al respecto.

Pero ahora el fútbol ha situado a Nunes en el gran salvador del City y de Guardiola. No contará con la suficiente inteligencia para actuar como centrocampista según el técnico catalán, pero como lateral está rindiendo a buen nivel y, además, ha logrado un tanto que puede ser el más importante de toda la temporada.