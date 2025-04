Mateta sirve la Premier en bandeja al Liverpool

Con ojos y oídos en el Emirates Stadium, el Liverpool esperaban que el Arsenal no puntuara ante el Crystal Palace para cantar el alirón a cuatro jornadas del final de la Premier League. No fue el caso... pero casi. El empate 2-2 de los 'gunners' aún no hace a los 'reds' campeones matemáticamente, pero se quedan a doce puntos de diferencia con doce por disputar, ventaja prácticamente imposible de remontar.

Emirates preparaba un escenario especial para recibir a los semifinalistas de la Champions League. La heroica conquista en Madrid fue reconocida por el feudo londinense, que rápidamente gritó el primer gol de partido. Con más animo que nunca, porque era el que significaba aplazar el alirón 'red'. Jakub Kiwior no dejó pasar ni 3' para plantar un cabezazo firme que encontró desprevenido a Dean Henderson.

El 1-0 daba un alegrón tempranero que avisaba noche plácida ante un Palace que no se juega nada en este tramo de temporada. No por ello depuso las armas el equipo de Oliver Glasner, dispuesto a dar buenas noticias en la noche de Liverpool.

Eberechi Eze recibió un envío de Wharton sobre los 27' y, de volea, se inventó un remate imposible ante la mejor estirada de David Raya. Le entraron los nervios al Arsenal, al que perder le condenaba definitivamente a jugar el resto de liga por nada más que la segunda plaza.

MATETA, EL HOMBRE CLAVE

Leandro Trossard acudió al rescate y, sobre el cierre de la primera mitad, sembró el 2-1 en el marcador. El belga se hizo un espacio en el área y soltó el remate cruzado que los envió a vestuarios con ventaja.

Para el segundo tiempo quiso Mikel Arteta rematar la faena rápido. Sobre el 60', pasada la hora de juego, soltó la artillería pesada: Saka al campo en lugar de Sterling. Y el zurdo tuvo el 3-1 en sus botas. Habría subido al marcador de no ser por la estirada más épica de Henderson para evitar la nueva caída de su pórtico.

Bien hizo, porque así fue muy valioso el empate de Mateta, también ingresado en el segundo tiempo. Saltó al campo al 80' y al 83' se inventó una vaselina ante la pérdida en salida de los 'gunners'. David Raya ni estaba en portería. Radiografía de un equipo que suele estrellarse en escenarios importantes. El Liverpool será campeón sumando al menos un punto ante el Tottenham el fin de semana.