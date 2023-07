Mason Mount maravilla en su debut con el United

El centrocampista inglés disputó sus primeros minutos con el dorsal '7' de los 'Red Devils' El ex del Chelsea dejó destellos de su calidad que enamoraron a la afición del United

Mason Mount no ha tardado en dejar muy buenas sensaciones en su nueva etapa en el Manchester United. Los aficionados 'Red Devils' han visto cómo su flamante nuevo fichaje se vestía por primera vez de rojo, con el '7' de Cristiano a la espalda, y debutaba en un amistoso en un amistoso frente al Leeds United con una actuación más que notable.

Se le vio con muchas ganas de demostrar. En los 46 minutos que disputó de partido, ejerció sin miedo alguno la figura de líder sobre el campo, dejando buenos detalles de su habilidad con balón y combinándose con facilidad junto a sus compañeros. Jugó rodeado de canteranos (Mainoo, Mejbiri o Forson), por lo que muchos de sus pases no acabaron en jugada de gol.

Sin embargo, en una de las jugadas de peligro del encuentro, Mount a punto estuvo de estrenarse con un golazo de bandera. Robó el balón al defensa del Leeds y, sin pensárselo dos veces, probó un disparo por encima del guardameta rival que se marchó desviado. Habría sido una obra de arte.

