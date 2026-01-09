Martinelli se disculpa por su lamentable empujón al lesionado Bradley: "Vergonzoso"

La actuación de Gabriel Martinelli durante el partido contra el Liverpool desató una fuerte polémica. En los minutos finales del duelo, con el 0-0 en el marcador que nunca se movió, perdió los papeles empujando fuera del campo al lesionado Conor Bradley, que se retorcía de dolor sobre el césped. Pegado a la línea de cal, el extremo brasileño pensó que estaba perdiendo tiempo y decidió tomarse la justicia por su mano tratando de sacar al lateral británico fuera de las dimensiones del terreno de juego.

Bradley, que se hizo daño al caer torpemente persiguiendo un balón cerca de la banda, se tocó inmediatamente la rodilla, reflejando que algo no iba del todo bien, y tuvo que ser retirado en camilla posteriormente. De hecho, abandonó el Emirates Stadium con muletas y una rodillera.

La fea acción de Martinelli desencadenó una pelea sobre el césped que le costó la tarjeta amarilla, al igual que a Ibrahima Konaté, zaguero del Liverpool, que fue directamente a buscarle para recriminarle el empujón. Evidentemente, lo sucedido trajo cola en el pospartido.

Las leyendas del United atizaron a Martinelli

Mikel Arteta, su entrenador, salió al rescate en rueda de prensa asegurando que es “un tipo increíble y encantador” y que lo hizo sin mala intención. Arne Slot, técnico del Liverpool, tampoco quiso lío: “Estoy 100% seguro de que si supiera cuál podría ser la lesión, jamás lo haría”, y añadió que los rivales suelen fingir lesiones al final de los partidos. Sin embargo, las leyendas del Manchester United Gary Neville o Roy Keane fueron mucho más duros con su comportamiento, asegurando que es completamente “vergonzoso”.

Después del partido, Martinelli usó su cuenta de Instagram para pedir disculpas: “Realmente no entendí que se lesionara gravemente con el calor del momento. Quiero decir que lamento profundamente haber reaccionado así. Le envío a Conor todo mi apoyo para una pronta recuperación”, reza su mensaje.

Un incidente que finalmente solo quedó en el campo. Ahora, a esperar comunicado sobre la lesión de Bradley. Lo cierto es que no tenía buena pinta.