Martín Odegaard se reencuentra consigo mismo: ¡Ya supera sus cifras de la temporada pasada!

El Arsenal de Mikel Arteta fue uno de los grandes equipos de la temporada 25/26, puesto que, además de recuperar el título de la Premier League más de dos décadas después de la última ocasión, alcanzó la gran final de la UEFA Champions League y se quedó a las puertas de ganar la 'orejona' por primera vez en su historia, ya que el Paris Saint-Germain de Luis Enrique necesitó de la tanda de penaltis para superarlo y proclamarse bicampeón de Europa.

No obstante, si bien los seguidores del deporte rey podrían pensar que en un curso tan positivo a nivel colectivo para la plantilla de los 'gunners' todos sus grandes talentos brillaron, lo cierto es que hubo una excepción que quedó muy lejos de mostrar el potencial que atesora por su nivel mostrado en anteriores cursos: Martín Odegaard. Ahora, el futbolista noruego parece haberse reencontrado con su mejor versión, firmando un gran inicio de campaña que ha ilusionado a los seguidores del conjunto londinense.

Más goles que la temporada pasada

Ya en la Copa del Mundo, el talentoso mediapunta volvió a demostrar su gran visión de juego, al repartir cuatro asistencias a sus compañeros en cinco partidos, ayudando a Noruega a alcanzar la ronda de cuartos de final del Mundial. Sin embargo, lejos de quedarse en una buena actuación en un torneo corto, el ex de Real Sociedad y Real Madrid parece realmente haber vuelto a un gran nivel, ya que suma tres goles en cuatro partidos, dos más que en toda la temporada pasada.

Odegaard preparado para celebrar una victoria de Noruega / Olga Fedorova

De hecho, el internacional por Noruega fue una de las piezas claves en el primer título de la presente campaña de los 'gunners', pues en la Community Shield contra el Manchester City de Enzo Maresca fue el encargado de cerrar la goleada con un gran gol en el que sentó a Donnarumma antes de introducir el balón en la red para establecer el definitivo 3-0. Cinco días más tarde, en el estreno liguero ante el Coventry, volvió a marcar el 3-0 que cerraba el resultado, mientras que confirmó su estado de gracia y resurrección al marcar el trascendental gol del 2-1 ante el Chelsea para culminar la remontada en el derbi de Londres.

Así, en solamente cuatro juegos, Martín Odegaard triplica las cifras anotadoras de su última campaña, en la cual disputó un total de 36 partidos entre todas las competiciones, en los que también consiguió repartir siete asistencias.