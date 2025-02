'Martillazo' del West Ham en el Emirates para alejar al Arsenal de la Premier

El Arsenal no perdía un partido de liga desde hacía casi cuatro meses. El West Ham no ganaba uno desde hacía más de un mes. Pero como el fútbol no es una ciencia exacta (dios no lo quiera nunca), fue el cuadro hammer el que conquistó el derbi de Londres en el Emirates. Un gol de Jarrod Bowen al filo del descanso en uno de los dos disparos a puerta que firmaron los hombres de Graham Potter en todo el choque, sirvió para sostener un muro infranqueable que los gunners trataron de derribar, sin éxito, en 20 ocasiones.

El dominio del Arsenal fue notable, pero, como bien dicta otra de las máximas del fútbol, el que perdona, lo acaba pagando. Los de Arteta tuvieron ocasiones de sobra para empezar a encarrilar el partido en el primer tiempo, pero les faltó acierto. Mikel Merino, de nuevo ejerciendo de '9', rozó el primero hasta en tres acciones, pero no definió bien y se encontró con un Areola estelar bajo palos. También la tuvo Calafiori, desde la frontal, pero su disparo se topó con el cuerpo de Ward-Prowse.

Un golpe del West Ham bastó

Pese a las embestidas gunners, el muro hammer se mantenía firme. Ese era el plan de Potter, encerrarse, dejar poco espacio atrás y aprovechar las cabalgadas de Wan-Bissaka, Bowen y un Kudus que firmó un partido de bandera. Y así llegó el 0-1, en el minuto 44. Una incursión muy buena de Wan-Bissaka por la banda derecha, que se zafó de Calafiori con un zigzag, terminó en un centro perfecto al corazón del área para que Bowen, a placer, superase a Raya con la cabeza.

Jarrod Bowen marcó el único tanto del partido ante el Arsenal (0-1) / EFE

El guion no cambió en el segundo acto. El cuadro de Arteta siguió buscando la manera de derribar esa línea de tres tan sólida compuesta por Todibo, Kilman y Creswell, pero como en el primer tiempo, cuando lograron encontrar vía libre hacia la portería de Areola, el francés respondía a las mil maravillas. Esta vez, el que se desesperaba era Trossard pasada la hora de partido, al ver cómo le negaba el gol con un pie milagroso.

Kudus destripó al Arsenal

El tiempo corría en contra de un Arsenal que no quería descolgarse del Liverpool en la tabla. Incluso con la derrota, no se moverían de la segunda plaza, pero la distancia con el cuadro de Slot ya sería de ocho puntos. Sin embargo, las opciones de remontar el duelo se desvanecieron con la roja directa a Lewis-Skelly en el 73', después de que el VAR revisase una clara falta sobre Kudus al perder un balón muy comprometido en el centro del campo.

Lewis-Skelly vio la roja directa por una clara falta sobre Kudus / AP

Pese a la inferioridad numérica, el Arsenal tendría dos últimas balas bala para igualar el choque. Primero, en el 85'. Trossard recibió una falta muy clara en la frontal que, se transformó en una oportunidad clarísima tras un servicio muy malo de Sterling. El rechace le cayó a Odegaard, que abrió a su derecha en busca de un Gabriel que, algo desconcertado por su posición, decidió muy mal y trató de sorprender a Areola con una vaselina que se marchó muy alta.

Después, en el 90+6', tras colgar balones a la desesperada, Odegaard le dejó un 'caramelo' de tacón a un White que reventó la pelota, y que se llevó las manos a la cabeza -gesto que imitó Arteta en el banquillo- al ver que su disparo no cogía portería. Ya de perdidos al río, subió Raya en el último saque de esquina, pero no existió ningún remate franco. El Arsenal, a ocho puntos del Liverpool. El West Ham, a ocho del descenso.