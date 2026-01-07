Sin Maresca sigue el drama 'blue'

Con Liam Rosenior en el palco de Carven Cottage y Calum McFarlane al frente del Chelsea después de la sorprendente destitución de Enzo Maresca, el Chelsea volvió a perder otro partido de Premier League. El cambio de rumbo tomado drásticamente por la dirección 'blue' empieza de la peor manera posible, con un equipo que dejó una imagen muy mala en un partido marcado por la expulsión por roja directa de Marc Cucurella en los primeros minutos.

Son ya cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria en liga para un Chelsea que se cae de las posiciones europeas. Los goles de Raúl Jiménez y Harry Wilson ajusticiaron a los 'blues' que trataron de reaccionar con el gol de Liam Delap.

Sin duda, el peor escenario posible para el inicio de una nueva era en Stamford Bridge. Tan mal como el inicio del propio partido, que tuvo en la expulsión de Marc Cucurella en el minuto 22 la primera jugada destacada del partido. Sin apenas ritmo en los primeros compases, un balón largo de los locales acabó con el derribo de Cucurella a Wilson al borde del área, que fue castigado con la expulsión del internacional español.

Con inferioridad, el Chelsea fue superado por un Fulham que se lanzó desde ese momento a por la victoria y que tras avisar con el gol anulado antes del descanso por fuera de juego de Wilson, obtuvo el premio por medio de Raúl Jiménez en el minuto 55.

REBELIÓN SIN PREMIO

Lejos de verlo todo perdido, el Chelsea supo reaccionar con uno menos y consiguió empatar tras varios minutos de intentos constantes. Sin suerte de cara portería, fue en una acción rocambolesca, que acabó con Liam Delap aprovechando un rechace a la salida de córner. Había conseguido lo más difícil el Chelsea, que con el empate volvió a dar un paso atrás.

No supo administrar el momento el equipo 'blue' que se volvió a poner a merced de un Fulham que no perdonó. Avisó un par de veces hasta que Wilson consiguió poner el 2-1 final en el marcador.

La era post Maresca arranca con la misma dinámica para un Chelsea que con Rosenior ya al mando buscará seguir adelante en las dos competiciones coperas en Inglaterra. Primero, visitando al Charlton en la FA Cup para después medirse al Arsenal en la ida de las semifinales de la Carabao Cup.

Al técnico inglés se le gira más trabajo todavía antes de su inicio.