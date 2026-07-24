Maresca se pronuncia sobre el futuro y la operación de Rodri: "Necesita vacaciones y luego volverá aquí"

Enzo Maresca tiene por delante el mayor reto que cualquier técnico podría asumir: relevar a Pep Guardiola en el Manchester City. El técnico italiano, que ya lleva trabajando varios días en el Etihad Stadium, fue presentado por primera vez ante los medios de comunicación.

En ese sentido, durante su comparecencia, tuvo tiempo para hablar de varios protagonistas, desde Pep Guardiola hasta Rodri Hernández, cuyo futuro sigue en el aire tras el interés del Real Madrid en el Balón de Oro del Mundial.

Precisamente preguntado por ello, Maresca le restó importancia al asunto: "Antes de nada, tengo que decir que alrededor de los grandes jugadores siempre hay especulaciones. Así que no estoy preocupado por eso".

Maresca: "Llegar a un club donde ya conoces a la gente lo hace todo más fácil" / -

El ruido... "es normal"

Cree el nuevo entrenador del City que el interés en su mediocentro "es normal, también porque ellos (España) ganaron la Copa del Mundo y él es uno de los mejores jugadores". "Creo que todo entrenador quiere tener a Rodri, porque es un jugador de primer nivel", apuntó.

El futuro de Rodri, eso sí, estaba ligado a una operación de espalda que, en principio, no debería tenerle mucho tiempo alejado de los terrenos de juego. En ese contexto, Maresca desveló que la intervención quirúrgica tendrá lugar este mismo lunes. "Pero ahora, cirugía por un problema de espalda el lunes, y luego necesita vacaciones, necesita descansar, recuperarse, y después volverá aquí con nosotros", sentenció con varios mensajes entre líneas.

Rodri, MVP del Mundial / Jose Breton / AFP7 / Europa Pres / Europa Press

La sombra de Pep

La sombra de Pep Guardiola perseguirá a Maresca de por vida, pero el italiano asume el desafío con naturalidad: "Me siento como en casa. Me siento muy bien. La sensación desde el primer día ha sido fantástica. Así que estoy feliz. En primer lugar, me gustaría decir que es un privilegio relevar a Pep; la razón por la que el club decidió elegirme significa que para mí es un privilegio".

“Considero a Pep el mejor entrenador del mundo en los últimos 20 o 25 años. Es un reto, es agradable, un privilegio. Además, después de la historia de los entrenadores que llevan muchos años en el mismo club, todo conlleva ciertas dificultades: Sir Alex (Ferguson), Arsène (Wenger)...", concluyó Maresca, destacando la figura de su homólogo.