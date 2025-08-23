Maresca se pone duro ante la baja de Palmer: "Están ahí para decir cosas"

El Chelsea hundió al West Ham a base de martillazos. Le dio de su propia medicina. No importó que Lucas Paquetá pusiera a los 'hammers' por delante en el minuto 6 de encuentro. Y es que el campeón del Mundial de Clubes, y sin un Cole Palmer lesionado en el calentamiento, tiene artillería de sobras para, prácticamente, precipitar el despido de Graham Potter: 1-5 a sus vecinos en un London Stadium que se vació antes del pitido final.

Enésima exhibición de un Joao Pedro que actuó de enganche, por detrás de Liam Delap, que no logró materializar sus ocasiones y fue sustitudo superada la hora de partido sin haber visto portería. Y titularidad de Estevão - por la baja de Palmer - que maravilló con su samba.

En el centro de Londres rebosan felicidad. El proyecto de Enzo Maresca va viento en popa. Los fichajes encajaron en el ecosistema 'blue'. Pero... ¿y las salidas? El club debe cuadrar cuentas. Y tiene a hasta nueve futbolistas en la rampa de salida.

Carpetas por resolver

Nico Jackson pasó al ostracismo tras las llegadas de Liam Delap y Joao Pedro. Pero, claro, la entidad londinense es, quizá, demasiado optimisma y no espera sacar por él una cantidad inferior a los 70 millones. Newcastle y Aston Villa monitorizan su situación.

"Está disponible, pero no va a ser parte del equipo", argumentó Maresca sobre su presencia ante el West Ham. "Como ya dijimos, tenemos dos delanteros, dos jugadores en esa posición, y también sabemos que algo puede pasar antes de que cierre el mercado. Nkunku está también con nosotros, igual que Nico. Pero es la misma respuesta", añadió.

No queda ahí. Raheem Sterling y Ben Chilwell ni entrenan con el resto del grupo mientras se les busca destino. "Los otros dos entrenan por separado. Veremos si están aquí y si estarán con nosotros. Si no lo están, significa que han encontrado una solución. Al final, creo que siempre es mejor si pueden encontrarla, porque creo que estarán más contentos y el club también".

Wesley Fofana eliminó cualquier vinculación con el Chelsea en sus redes sociales. Pero Maresca afirmó que "está muy, muy contento". "Primero porque se recuperó de su lesión y participa en todas las sesiones con nosotros. Estuvo en el banquillo ante el Palace. A partir de mañana podrá jugar ya unos minutos. Él está contento y nosotros también", sentenció.

No hay 'Palmerdependencia'

Tras el triunfo en el London Stadium, aclaró qué había pasado con Cole Palmer durante los ejercicios de calentamiento: "Cole no estaba al 100 % en los últimos días, intentó jugar en el calentamiento, pero no estaba bien. Veremos cómo de grave es. Ya no estaba al 100 % contra el Palace, pero intentó esforzarse por el club, los aficionados y el equipo".

Eso sí, negó tener ningún tipo de 'Palmerdependencia': "Están ahí para decir cosas, y la gente en general. Los que dicen que solo somos el 'equipo de Cole Palmer'... Cole es nuestro mejor jugador, sí, pero somos un equipo mucho, mucho mejor. Lo demostramos la temporada pasada, cuando Cole no estaba al 100 % y logramos quedar entre los cuatro primeros".