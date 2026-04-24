Maresca, el plan del City para continuar la obra de Guardiola en el Etihad

No es ningún secreto que el Manchester City lleva tiempo pensando en el futuro. Varias vacas sagradas ya han ido cerrando su ciclo en el Etihad, sirvan de ejemplo Kevin De Bruyne, Kyle Walker, Ilkay Gündogan o Ederson Moraes (a este grupo se unirá Bernardo Silva a final de temporada). Txiki Begiristain se marchó de la dirección deportiva para dar paso a Hugo Viana y ahora, con el futuro de Pep Guardiola en el aire, empiezan a sonar varios candidatos para coger uno de los banquillos más complicados de la historia del fútbol: el del cuadro 'skyblue' tras la fantástica década del catalán.

El de Santpedor tiene contrato hasta junio de 2028, y viendo cómo va el equipo ahora, optando seriamente a un triplete doméstico, quién sabe si puede animarse a terminar su contrato en el Etihad, pero en Inglaterra dan por hecha su salida a final de curso.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, agradece a la afición al finalizar el duelo ante el Arsenal / EFE

En este escenario, poco hay que decir sobre su impacto. Ha cambiado la historia del club y de la liga, aprovechando muy bien los recursos de la entidad para convertir al City en el mejor equipo de Inglaterra año tras año, cosechando una Champions League por el camino. El que venga después tendrá que combatir contra la exigencia de estar 'obligado' a ganarlo todo, con el añadido de tener que jugar un fútbol bonito y propositivo.

Enzo Maresca gana enteros

En este sentido, Fabrizio Romano asegura que el candidato número uno del City es Enzo Maresca. Y lo cierto es que la llegada del italiano al Etihad tendría mucho sentido porque es uno de los aprendices de Pep Guardiola. Además, con el Chelsea demostró que es capaz de liderar proyectos complicados y manejar la presión, logrando dos títulos (Conference League y Mundial de Clubes) en 18 meses, antes de abandonar el club por desavenencias con la directiva.

Cucurella le dedicó unas bonitas palabras de agradecimiento a Maresca / @cucurella3

Maresca conoce de primera mano cómo Guardiola vive el fútbol. Conocido en España por militar en equipos como el Sevilla y el Málaga, el italiano llegó al Manchester City para crecer en los banquillos en agosto de 2020 (con una aventura en el Parma en 2021) y se puso 'mano a mano' con Guardiola cuando Juanma Lillo se fue al Al-Sadd. Fue parte del cuerpo técnico en el triplete de la temporada 2022-23.

Un proyecto continuista

Ya como primer entrenador, demostró en Championship que estaba listo para retos mayores. Conquistó la categoría de plata de Inglaterra con el Leicester City para regresar a Primera y después dio el salto al Chelsea, conquistando los logros mencionados anteriormente. Si el City le da tiempo y cariño, podría continuar la obra de Pep, pero con su sello identitario.

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En este caso la decisión la tiene Guardiola, porque si quiere seguir, seguirá. Pero sus planes podrían ser o un año sabático o dar el salto a una selección. Y con Maresca, sobre el papel, estarían en buenas manos. Aunque, como muy bien saben, en esto del fútbol no hay nada escrito.