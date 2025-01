Maresca le cierra la puerta a Joao Félix

El mercado invernal ha desempolvado un viejo culebrón, recurrente en épocas veraniegas y que ahora se extiende a una secuela imprevista en el mes de enero. Joao Félix vuelve a estar en entredicho. El portugués no carbura en el Chelsea y Enzo Maresca, su entrenador en Stamford Bridge, tampoco le da mucha bola. 'O Menino' rinde en los escasos minutos que ha estado sobre el césped esta temporada, con siete goles y dos asistencias en su haber, pero el técnico italiano no confía y contra eso no hay mucho que luchar. El hartazgo del exatlético y exazulgrana parece ir a más, hasta tal punto que desde Italia han deslizado una presunta oferta del Milan por hacerse con sus servicios. Sérgio Conceiçao le quiere de 'rossonero' y Jorge Mendes se ha puesto manos a la obra.

Palmer, el elegido

El gran handicap que ha encontrado Joao Félix en su segunda etapa en Londres es la irrupción de Cole Palmer, probablemente uno de los mediapuntas más en forma de la Premier League y de Europa. Aun así, Maresca insta al luso a no rendirse y seguir trabajándose los minutos. Le quiere en su plantilla y en rueda de prensa, previa al duelo del sábado ante el Manchester City, el transalpino volvió a dirigirse a Joao Félix. "Ya dije que con toda seguridad es futbolista del Chelsea", aseveró el míster 'blue'. "El problema para Joao y Christopher (Nkunku) es que el entrenador juega la mayoría de los encuentros con un centrocampista ofensivo y que el elegido es Cole Palmer. Les cuesta tener minutos por esa razón, pero ambos son dos jugadores de primera fila", apuntó Maresca.

Partido especial

Enzo Maresca vivirá un encuentro señalado en la visita al Etihad Stadium. El italiano fue ayudante de Pep Guardiola y estuvo en el filial del City, donde hizo un gran trabajo con una de las mejores hornadas de jóvenes que se recuerdan en Manchester. Maresca ya se enfrentó a su exequipo en la primera jornada de la Premier League, donde los 'sky blue' ganaron por 0-2 en Londres con goles de Erling Haaland y Mateo Kovacic.

Joao Félix se lamenta tras su gol anulado ante el Ipswich / LAP

Todo hace indicar que Joao Félix volverá a ver el duelo ante el City desde el banquillo, un partido muy importante para el Chelsea que, de ganar, afianzaría la cuarta posición, la que da acceso a la Champions League, ahora en disputa con, precisamente, los celestes de Manchester.