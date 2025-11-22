Maresca se guarda a su niño maravilla para el Barça

Una certeza -la ausencia de Cole Palmer- y varias dudas -quién jugará en el ataque- de cara al importante partido de Champions League entre Chelsea y Barcelona que acogerá Stamford Bridge el próximo martes. Sin embargo, la victoria 'blue' ante el Burnley (0-2) ayudó a desvelar el plan que Enzo Maresca puede tener en mente para sorprender a Hansi Flick.

Todas las miradas apuntaban a la zona ofensiva del Chelsea. Liam Delap fue la referencia y Joao Pedro actuó como mediapunta. Dos futbolistas que, salvo sorpresa, serán importantes ante el cuadro culé. La gran duda está ahora en las bandas: Maresca cuenta con Estevao, Pedro Neto, Jamie Gittens y Garnacho para dos puestos. Ante el Burnley optó por Pedro Neto y Jamie Gittens. ¿Es ese el ataque que quiere sacar ante el Barça o fue una decisión con el ánimo de dar descanso a algún jugador?

Estevao quiere fiesta

El brasileño regresó a Londres después de jugar prácticamente todos los minutos posibles con Brasil durante el parón: 83 contra Senegal y 90 frente a Túnez. Dos duelos que sirvieron para demostrar que está completamente enchufado, ya que marcó en ambos.

Estevao, celebrando un gol con la selección brasileña / EFE

La perla de Palmeiras, que se incorporó al Chelsea tras dejar una gran impresión en el Mundial de Clubes, es actualmente la gran revelación del conjunto 'blue'. Su llegada al Viejo Continente ha sido sensacional y se ha acomodado de maravilla a una liga tan exigente como la Premier League.

Zurdo cerrado, Estevao destaca por su visión de juego, agilidad, uno contra uno y capacidad para el regate. Unas condiciones que está respaldando con cifras en la máxima élite del fútbol: 4 goles y 1 asistencia en 16 partidos. Seguramente sea uno de los jugadores más especiales del mundo en la actualidad.

Estevao, celebrando su gol contra el Qarabag en Champions League / 'X'

Teniendo en cuenta el nivel que mostró antes de marcharse con la Canarinha, siendo el mejor del Chelsea ante el Qarabag en Champions League y ganando continuidad en el once de Maresca, en Inglaterra ven bastante probable que tenga una oportunidad contra el Barça y que desplace a Pedro Neto, más polivalente, al costado izquierdo.

Pedro Neto afina la puntería

Precisamente, fue el portugués el encargado de abrir el marcador ante el Burnley. El ex de los Wolves cabeceó a la perfección un gran centro de Jamie Gittens a los 37 minutos para encarrilar el triunfo y elevó su cifra particular de goles en liga a cuatro dianas.

Pedro Neto celebra su gol contra el Burnley / EFE

El inglés también tuvo un buen partido, asistiendo en el primer gol, y de esta manera pide minutos de cara al duelo contra el Barça. Alejandro Garnacho, que empezó en el banquillo, también podría tener minutos, ya sea como revulsivo o incluso como titular.

Regreso anticipado de Badiashile

Otra gran noticia para el Chelsea fue el regreso de Benoit Badiashile, quien desafió -en el buen sentido de la palabra- a su entrenador por sus declaraciones el pasado mes de octubre, antes de medirse al Nottingham Forest. El italiano aseguró que el central francés estaría "de baja hasta diciembre por un problema muscular", pero contra el Burnley pudo jugar la segunda mitad entera a buen nivel.

Un gol de Enzo Fernández al filo del descuento, redondeó el triunfo 'blue' antes de recibir al Barça y ponerse así a solo tres puntos del Arsenal antes de su encuentro esta jornada.