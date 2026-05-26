Maresca ya ha firmado con el City: el Etihad empieza una nueva era sin Guardiola

Arranca una nueva era en el Manchester City. Tras diez años al mando del cuadro 'skyblue', Pep Guardiola se despidió del Etihad con un evento especial, cargado de emotividad y de personas vitales en esta larga aventura. Sin embargo, el fútbol no da tregua a nadie y el club inglés ya diseña la próxima temporada.

El paso más importante ya está dado: Enzo Maresca será el nuevo entrenador del equipo después de firmar un contrato hasta junio de 2029, según anunció Fabrizio Romano. El periodista deportivo especializado en el mercado de fichajes asegura que su llegada está “cerrada al 100%” y que empezará a trabajar “pronto” con su nuevo equipo. De este modo, se espera que la contratación se haga oficial en breve.

Proyecto continuista

La llegada de Maresca es una declaración de intenciones importante por parte del Manchester City, que le dará plenos poderes para involucrarse en los fichajes que puedan llegar. El plan es conseguir una obra continuista tras la marcha de Pep Guardiola, pero con los matices que pueda aportar el italiano.

Enzo Maresca saludando a Dani Olmo y Gerard Martin en Stamford Bridge / SPORT

Maresca, sin equipo tras marcharse del Chelsea en enero, conoce muy bien el club, ya que formó parte del cuerpo técnico del propio Guardiola cuando se logró el histórico triplete de la temporada 2022-23. No obstante, en el Etihad quieren que imponga su personalidad y su estilo.

Pep Guardiola junto a Enzo Maresca en su etapa en el City / 'X'

Su currículum en Inglaterra también lo avala. Triunfó con el Leicester City, devolviéndolo a la Premier League tras conquistar la Championship, y después ganó dos títulos con el Chelsea: la Conference League y el Mundial de Clubes. No obstante, a principios de año dejó Stamford Bridge por 'chocar' con la directiva 'blue'.

El primero tras Guardiola

Pero este paso es distinto. El más exigente de todos. El City es uno de esos equipos que están 'obligados' a ganar. Uno de esos 'gigantes' a los que se les exige pelear por la Champions League cada campaña sin dejar de lado los torneos domésticos. Especialmente en la Premier League, tendrá una presión considerable, ya que Guardiola fue capaz de levantar siete ligas en estos diez años.

Y a todo ello hay que sumarle que será el primero tras Guardiola. Eso será sin duda lo más complicado. Pero si el City lo ha elegido es porque lo ve capacitado para manejar esta situación.