Maresca ensalza el cambio de actitud de Marc Guiu: "Está para ser titular"

Marc Guiu atraviesa su momento de más continuidad en este inicio de temporada. El delantero catalán parece haber dejado atrás definitivamente el tramo de no contar para su entrenador, y su cambio de actitud ha sido clave para ello.

Maresca tuvo una conversación con Guiu

El técnico 'blue' no pudo ocultar su satisfacción con el cambio de chip del ex jugador del Barça: "Hace dos semanas hablé con Marc. Le dije que no me gustaba cómo entrenaba y que tenía que cambiar. Y lo hizo. No estaba entrenando bien en ningún aspecto. Desde que hablamos, ha estado al máximo nivel. Por supuesto que sí, está listo para ser titular", confirmó en rueda de prensa.

Guiu viene de marcar su primer tanto esta temporada, ante el Ajax en Champions League. Además, con este partido, encadena tres compromisos contando con minutos, un hecho que parecía difícilmente imaginable hace tan solo unos días.

Un verano con una cesión frustrada

El Sunderland, precisamente el próximo rival del Chelsea, era el destino que en principio iba a tomar Marc Guiu en esta temporada 2025-26. Ambos clubes alcanzaron un acuerdo para la cesión del canterano azulgrana, que se había comprometido con los 'black cats' hasta final de curso.

Sin embargo, todo cambió con la lesión de Liam Delap. En las oficinas de Stamford Bridge, consideraron que con la baja del inglés debían deshacer el acuerdo de cesión y recuperar a Marc Guiu, para poder contar con un efectivo más en ataque.

Liam Delap, cerca de su vuelta

Maresca también fue preguntado por la situación del delantero, que está de baja desde finales de agosto por una lesión en los isquiotibiales. El preparador transalpino confirmó que Delap está ya en el tramo final de su recuperación, y que estará disponible próximamente.

Esta vuelta añadirá aún más competencia a Marc Guiu, que deberá mostrar su mejor nivel si quiere gozar de oportunidades en un Chelsea repleto de talento en la parcela ofensiva.