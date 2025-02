Maresca: "No echamos de menos a Joao Félix"

Joao Félix está disfrutando de su particular dolce vita en Milán. Estreno redondo, el suyo: gol y billete a las semifinales de la Coppa. Saltaba al césped y, en sus primeros minutos como rossoneri, demostró ese talento y esa magia que poseen sus botas, que tan a cuentagotas estaba plasmando en Londres. Santiago Giménez, flamante fichaje de Conceiçao y '9' sustituto de Álvaro Morata, recibió en tres cuartos de campo y le filtró un balón al luso, que se desmarcó y se quedó solo ante Svilar. Vaselina de crack y celebración con reivindicación incluida, situando su dedo índice delante de su labio.

¿Mandó a callar a todos aquellos que no confiaban en él? Puede ser. Cierto es que lo suyo fue de llegar y besar el santo. Ni en sus mejores sueños se hubiera imaginado protagonizar un estreno tan mágico. Sus inicios siempre son ilusionantes. Queda por ver si es capaz de prolongar esas buenas sensaciones mostradas ante Roma y Empoli y, por consiguiente, se marca una gran mitad de temporada y mantiene ese regularidad que tanto se le achacaba en el Barça o en ambas etapas en el Chelsea.

Joao Félix se acordó de sus críticas en la celebración del gol del Milan ante la Roma / LAP

Centrémonos en el Chelsea. Joao no entraba en los planes de Enzo Maresca, era una realidad. Ni en la Conference League llegó a tener ese idilio con la titularidad. En la Premier League, por su parte, desempeñaba el papel de revulsivo en los minutos finales, pese a quedarse en blanco en muchos partidos. Se le abría, pues, esa puerta en el mercado invernal que podía devolverle esa confianza que quizá había ido perdiendo por el camino.

"ÉL ES FELIZ EN MILÁN"

Enzo Maresca se pronunció sobre el movimiento del luso a Milán y dejó unas palabras que no dejaron a nadie indiferente: "No echamos de menos a Joao Félix. Es feliz en el Milan y nosotros somos felices de que Joao sea feliz allí". Lógicamente, al técnico italiano no le importa no seguir contando con sus servicios, pues la competencia que existe en la delantera blue es brutal y dispone de muchas otras alternativas para dibujar su tridente ofensivo.

Joao Félix, junto a Enzo Maresca / X

"Tuvimos dos delanteros lesionados el día de la fecha límite, es algo difícil de pensar. Pero Nico Jackson puede volver muy pronto", añadió. En la derrota ante el Brighton, Maresca confió en Nkunku para ocupar la posición de '9', acompañado de los extremos habituales, Sancho y Neto.

JOAO QUIERE QUEDARSE EN MILÁN

"He fichado por el AC Milan en calidad de cedido, pero si existe la posibilidad de quedarme más allá de esta temporada... sería feliz", manifestó el luso en su presentación con el Milan. "Este es un club europeo de primera, ya estoy enamorado de todo lo que hay aquí. El Inter también estaba interesado, pero para mí era imposible... porque yo quería al Milan", añadió.

Tras dos partidos como rossoneri, Joao Félix fue presentado con el Milan. Fue, sin duda alguna, uno de los nombres más mediáticos del pasado mercado invernal, y cumplió con nota en su debut, anotando un tanto decisivo ante la Roma en la Coppa. Arropado por Zlatan Ibrahimovic, aseguró que Kaká es su ídolo: "Es mi jugador favorito de todos los tiempos. Nunca he hablado con él sobre venir aquí, pero sí he hablado con él en el pasado. Lo conocí en Estados Unidos. Es un ídolo, no me puedo comparar con él, pero me gustaría poder hacer lo que él hizo en Milán".