Maresca, sobre los descartes del Chelsea: "Pueden tener 20 años de contrato, me da igual"

Enzo Maresca no hace prisioneros como entrenador del Chelsea. El nuevo jefe a los mandos en Stamford Bridge está llevando a cabo una revolución total de la plantilla 'blue', que cuenta con más de 40 jugadores en nómina.

El técnico y los despachos trabajan incansablemente para reducir la cifra de jugadores antes de que cierre el mercado de fichajes, siendo Conor Gallagher la última salida rumbo al Atlético de Madrid. El camino inverso lo hará Joao Félix, que este miércoles ya fue anunciado como nuevo jugador del Chelsea de forma oficial hasta 2031.

MARESCA, TAJANTE

Tras estos dos últimos movimientos, Maresca fue preguntado por su plantilla y cómo el club está gestionando todas las operaciones. Y no se cortó ni un pelo. "No estoy trabajando con 42 jugadores, estoy trabajando con 21. Los otros 15-20 están entrenando aparte. No los veo aquí. No es un desastre como puede parecer desde fuera" aseguró el italiano. "Pueden tener 20 años de contrato, no es mi problema. Me da igual" aseguró sin miramiento.

STERLING Y CHILWELL, SIN MINUTOS

Los dos últimos nombres en salir a la palestra son Raheem Sterling y Ben Chilwell, ambos con contrastadas carreras en Premier League. El extremo de origen jamaicano se encuentra en el limbo y parece no entrar en los planes de Maresca, que confía en Palmer, Félix u otros delanteros para ocupar la parcela ofensiva. "Trato de ser honesto, le he dicho a Raheem que le va a costar tener minutos con nosotros. No tendrá minutos. No estoy diciendo que no sea un buen jugador pero prefiero otro tipo de extremos. Es simple" afirmó Enzo cuando fue preguntado por el futuro inmediato del internacional inglés.

Cole Palmer, junto a Raheem Sterling / EFE

El otro culebrón es el de Ben Chilwell, lateral zurdo que llegó a ser capitán y pieza clave en la última Champions League pero al que las lesiones han lastrado enormemente. "También le va a costar tener minutos" declaró Maresca sobre el defensa, que acumula dos temporadas con muchos problemas físicos.