Maresca confirma que Enzo ya está listo: "Tiene mentalidad ganadora"

El Manchester City ha protagonizado uno de los mercados de verano con más movimiento que se recuerdan en mucho tiempo: los 'Citizens' han ingresado 337 millones de euros gracias a grandes ventas por las que han obtenido mucho dinero como la de Sávio al Tottenham, la de Reijnders a Arabia, la de Rodri al Barça o la de Nico al Newcastle.

Pero pese a esto, el balance económico es negativo, pues han invertido un total de 526 'kilos', reforzando por completo el centro del campo con tres caras nuevas por las que se han gastado 375 millones de euros. El último día de mercado fue especialmente frenético, pues llegaron Iliman Ndiaye, extremo procedente del Everton por el que han pagado 70 millones, y Enzo Fernández, fichaje más caro de la historia del club y de la Premier, el cual Maresca pidió personalmente.

Maresca, satisfecho con el mercado

Antes del partido que enfrentará al City en su estadio ante el recién ascendido Coventry City este sábado a las 16:00 hora española, Enzo Maresca ha repasado qué le ha parecido este mercado de verano: "Estoy muy contento con el esfuerzo de los propietarios, del presidente Khaldoon Al Mubarak, y de Hugo Viana”, aseguró el técnico. El italiano también afirmó que "ahora la plantilla está completa" y que "es momento de trabajar".

Enzo ya está listo para debutar con el City

Sobre su tocayo, ha confirmado que estará presente para este partido y se ha rendido al jugador con el que ya compartió momentos en el Chelsea: "Conozco bastante bien a Enzo y sé lo que puede aportar al equipo. Es un ganador, tiene mentalidad ganadora. Mundial, Mundial de clubes...". El entrenador añadió que "durante los últimos cuatro o cinco días, varios jugadores de la plantilla me preguntaron: '¿Va a venir o no?', porque quieren que esté con nosotros, y estamos 100% felices con esto".

Maresca también habló sobre Ndiaye: "Es muy bueno, en los últimos días ya se puede ver cómo es en términos de uno contra uno, en el último tercio, dentro del área... estoy muy feliz".

Maresca no se fía: "Todos los partidos de la Premier son difíciles"

Respecto al encuentro de esta tercera jornada de Premier, el entrenador italiano confirmó que Doku no estará disponible todavía, y ha hablado sobre el rival y su entrenador, Frank Lampard: "Para mí, hizo un trabajo fantástico la temporada pasada y lo hará bien en esta. Puedo ver que quieren hacer con y sin balón, y será un partido difícil porque todos los partidos de Premier son difíciles".

Además, Maresca tuvo tiempo para confirmar los cuatro capitanes para esta temporada: Rúben Dias, Erling Haaland, Marc Guéhi y Gianluigi Donnarumma.

El Manchester City buscará la tercera victoria consecutiva en Premier antes del debut en Champions en el campo del Oporto. Enfrente tendrán al Coventry City, actualmente decimoséptimo en la tabla. El último partido entre ambos equipos en la máxima categoría del fútbol inglés fue en 2001, un año en el que los dos conjuntos terminaron descendiendo a Championship.