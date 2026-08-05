La 'era Maresca' comienza a funcionar en el City

Pep Guardiola ya es historia del Manchester City. El técnico catalán consiguió convertir a un gran equipo en todo un dominador del fútbol inglés y uno de los mejores de toda Europa: en su etapa de 10 años, Guardiola ha conseguido conquistar una Champions, 6 Premier Leagues, 3 FA Cups, 5 EFL Cups, 3 Community Shields, 1 Supercopa de Europa y 1 Mundial de Clubes.

El importante reto de sustituir a toda una leyenda en el Manchester City lo ha asumido Enzo Maresca, el exentrenador del Chelsea que fue capaz de levantar el primer nuevo Mundial de Clubes. Tras un exigente primer amistoso en el que empataron a uno ante el Inter de Milán y perdieron la tanda de penaltis posterior, este mediodía el Manchester City ha conseguido su primera victoria con el técnico italiano.

Los 'citizens' han conseguido ganar por 3 goles a 1 al K-League Allstars, un equipo formado por los mejores jugadores de la liga surcoreana. Maresca ya tiene a su disposición a gran parte de los jugadores de la plantilla, es por eso que el once inicial era bastante reconocible: Donnarumma en portería, Aït-Nouri, Gvardiol, Ruben Días y Khusanov en defensa, Kovacic, Rico Lewis y Reijnders en el centro del campo y Foden, Semenyo y el canterano Mubama en ataque.

El partido comenzó bien para los de Maresca: en el minuto 9, una buena jugada por banda de Reijnders, quien puede salir del club, terminaba en un centro raso que remataba Aït-Nouri al fondo de la red. El combinado surcoreano empató rápidamente tras un potente disparo de Kim Dae Won, pero la alegría les duró poco.

Reijnders, durante el partido contra el K-League Allstars / Manchester City

El City pisó el acelerador y en el minuto 20 se puso por delante gracias a una jugada maravillosa de Semenyo, que asistió con un taconazo a Reijnders. Tres minutos después, llegó el tercer y definitivo gol del equipo inglés, obra de Mubama, el desconocido delantero que ha marcado en los dos partidos amistosos que ha disputado el City en esta pretemporada.

En la segunda parte, Maresca cambió gran parte del once, dando entrada a canteranos y a otros jugadores del primer equipo, como Marmoush o Nico González. También puso por primera vez sobre el terreno de juego a Jeremy Monga, la nueva joya de apenas 17 años que ha llegado este verano procedente del Leicester City.

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El próximo y último amistoso del Manchester City será el 9 de agosto ante el Atlético de Madrid. Una prueba complicada antes del debut oficial, programado para el 16 de este mes frente al Arsenal en la Community Shield.