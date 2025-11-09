Maresca ya tiene claro el 'plan Barça' sin Palmer: 'Messinho' es el as bajo la manga

No hay que caer en la trampa. No son pocas las personas que piensan que el Chelsea no está para tirar cohetes por la ausencia de su estrella, Cole Palmer, y por estar a seis puntos del líder en Inglaterra. Pero la realidad es que el equipo va sacando adelante los partidos.

Segundos en Premier League con 20 puntos y duodécimos en Champions League con siete tras empatar 2-2 en Azerbaiyán contra el Qarabag, los blues recuperaron la senda de la victoria ante los Wolves en liga. Una sólida goleada por 3-0 ante el colista que permitió a Maresca reservar a hombres de confianza antes del parón.

El vital duelo contra el Barcelona en Stamford Bridge está a la vuelta de la esquina, y el italiano confía en no lamentar bajas de peso durante los compromisos internacionales. Tras medirse al Burnley en liga, recibirá al equipo de Hansi Flick en Champions. Si el choque ya era importante, los empates de los culés en Brujas y del Chelsea contra el equipo de Qurbanov le añaden aún más picante.

Palmer, casi imposible

Flick tendrá difícil contar con Pedri, que podría llegar justo al partido, aunque, salvo sorpresa, sí recuperará a piezas importantes como Joan García, Lewandowski o Raphinha. Maresca, por su parte, seguirá sin poder contar con Cole Palmer, todavía mermado por la lesión en la ingle, pero tiene claro su plan.

Cole Palmer, junto a Enzo Maresca, durante la temporada 2025-26 / EFE

Con el regreso de Liam Delap en la punta de lanza, cuya lesión a finales de agosto provocó el retorno anticipado de Marc Guiu de su cesión en el Sunderland, todo apunta a que Joao Pedro ocupará la mediapunta, desplazando a Enzo Fernández a la base de la medular junto a Moisés Caicedo. Y entre las múltiples opciones para las bandas, hay un chico que asoma a cabeza con ganas de hacer historia: Estevao.

Estevao, talento y desparpajo

Con apenas 18 años y procedente del Palmeiras, Estevao está brillando en su primer curso en Europa, demostrando no solo talento y regate, sino también carácter. Fichado por 34 millones de euros cuando aún no podía trasladarse a Londres por ser menor de edad, ya se está convirtiendo en un jugador decisivo para el Chelsea, sin esconderse cuando el equipo lo necesita.

Estevao, encarando a un defensa del Tottenham / EFE/ANDY RAIN

Tras deslumbrar en el Brasileirao y despedirse del Palmeiras como uno de los mejores en el Mundial de Clubes junto a Richard Ríos, también está teniendo peso con la selección brasileña. En la Premier League, acumula 4 goles y 1 asistencia en 16 partidos, y su influencia en los últimos metros sigue creciendo: toma mejores decisiones y exprime toda su habilidad.

Enchufado y opositando a titular indiscutibles

Maresca le ha dado minutos en los últimos 13 partidos, solo quedándose fuera ante el Brentford en la jornada 4 por enfermedad. Y en los tres últimos encuentros que ha jugado como titular ha marcado gol, el último, siendo la figura del Chelsea en el duelo contra el Qarabag en Champions y el MVP del choque. Su golazo en el minuto 16 abrió el marcador y fue el dinamizador del ataque del Chelsea constantemente.

Estevao está listo para liderar al equipo si faltan piezas clave como Palmer. Para leyendas brasileñas como Ronaldo Nazário, “Estevao es como Lamine. Será una estrella del fútbol”. Y qué mejor oportunidad para demostrarlo que ante el Barcelona y enfrentándose al extremo de Rocafonda. Según CIES, solo Lamine supera a Estevao en el ránking de futbolistas sub-20 más caros del mundo: Lamine está tasado en 349,6 millones, mientras que ‘Messinho’ vale 118,1 millones, por encima de Pau Cubarsí (112,7) y Franco Mastantuono (102,4).

Estevao, brillando ante el Qarabag / AP

Capaz de jugar en ambas bandas o de mediapunta, como Palmer, Estevao tratará de dar lo mejor de sí para suplir al internacional inglés, con quien ha congeniado a la perfección pese a la todavía incipiente barrera del idioma. En Londres hay muchas ganas de verlos en acción juntos, pero habrá que esperar.