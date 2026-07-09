La mareante oferta que prepara el Arsenal para cerrar a su nueva estrella

El Arsenal de Mikel Arteta cerró la pasada campaña 25-26 una de las mejores temporadas de su historia al lograr el título de Premier League 22 años después y llegar hasta la final de la UEFA Champions League. No obstante, la derrota en la tanda de penaltis frente al PSG de Luis Enrique supuso que el final de curso fuera un tanto agridulce.

De esta manera, para tratar de pelear por objetivos todavía más altos y consolidarse como firme candidato a hacerse con la máxima competición europea, los 'Gunners' buscan reforzar su plantilla, y uno de sus objetivos parece tener nombre y apellidos: Bruno Guimaraes.

El árbitro Daniel Siebert, en la final de la Champions League 2026 entre PSG y Arsenal / ANNA SZILAGYI / EFE

Tercera oferta del Arsenal por el brasileño

El reputado periodista Fabrizio Romano ha informado de que el conjunto londinense estaría preparándose para realizar una tercera intentona por el carioca, después de que sus primeras dos ofertas fueran rechazadas de manera inmediata por el Newcastle. El primer acercamiento fue con una propuesta de 55 millones de libras, unos 65 'kilos' en euros, mientras que la segunda oferta fue de 65 millones de libras, unos 76 millones de euros.

Ahora, buscando hacer valer la dicha de que 'a la tercera va la vencida', el campeón de la Premier League estaría dispuesto a 'tirar la casa por la ventana' y ofrecer una cifra cercana a los 90 millones de libras, lo cual supondría romper la barrera de los 100 millones de euros, pues ascendería hasta los 105.

Un final en el Mundial con regusto amargo

El futbolista puede centrarse en resolver su futuro gracias a que la aventura de 'la canarinha' en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá finalizó de manera abrupta, aunque de bien seguro Guimaraes preferiría poder dar por sexta vez el campeonato a su país, o al menos, no haber sido uno de los grandes protagonistas en clave negativa.

Ante la Noruega de Erling Haaland, 'la verde amarelha' tuvo la inmejorable oportunidad de ponerse por delante en el minuto 14, pero Nyland detuvo el lanzamiento de penalti de Bruno Guimaraes. Finalmente, con dos goles del gigante noruego del Manchester City, el equipo escandinavo dio la sorpresa y apeó de la competición al conjunto con más entorchados. De hecho, el cruel final para el pretendido por el Arsenal se acentúa todavía más al tener en cuenta que hasta los octavos su participación había sido muy buena, repartiendo la asistencia decisiva a Martinelli frente a Japón y sumando otros dos pases de gol contra Escocia.