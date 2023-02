Marco Reus, en la órbita del Manchester United tras el enfado por su suplencia

El capitán del Borussia Dortmund estaría dispuesto a abandonar el club de su vida... y el United estaría muy interesado en el jugador Acaba contrato en verano y podría abandonar el club alemán como agente libre si no se acuerda una renovación

Marco Reus estaría cerca de abandonar el Borussia Dortmund al finalizar esta temporada. El capitán del equipo alemán está molesto con sus últimas suplencias y estaría buscando un cambio de aires lejos del club de su vida. El Manchester United, quien ya intentó su fichaje este mercado invernal, sigue al acecho.

El pasado miércoles el Borussia Dortmund venció 1-0 al Chelsea en la ida de los octavos de final de la Champions League. El encuentro acabó con victoria de los locales gracias al gol de Adeyemi que permite a los alemanes llegar con ventaja a la vuelta en Stamford Bridge.

Sin embargo, no todo fueron alegrías para el equipo alemán. Marco Reus, su capitán, se quedó un encuentro más en el banquillo y acabó sin disputar ningún minuto durante el partido. El enfado del jugador llegó a oídos de su entrenador, Edin Terzic, que se disculpó públicamente con el delantero."Lo siento por él, por supuesto, pero no se trata solo de Marco. También tuvimos otros jugadores jóvenes que no entraron. Tiene que respetarlo, pero no aceptarlo. Puede demostrarlo mañana en el entrenamiento y los próximos partidos que no lo acepta. Pero por ahora tiene que respetarlo como todos los demás jugadores y eso es extremadamente importante".

El futbolista acaba contrato en verano y podría abandonar el club alemán como agente libre si no se acuerda una renovación. El Manchester United lleva siguiéndole la pista estos últimos meses y Erik ten Hag habría pedido a los directivos del United el fichaje del jugador alemán el próximo verano.