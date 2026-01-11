Marc Guiu está de vuelta

Qué bueno que viniste, Marc Guiu. Conocedor en todo momento de lo que conllevaba fichar por el Chelsea, entendió su rol y confió en el proceso. En Stamford Bridge se topó con un contexto muy exigente, tanto por el ritmo de la Premier League como por la profundidad de la plantilla. Aun así, el club londinense valoró desde el primer momento su perfil: un delantero potente, con gran instinto dentro del área, capacidad para atacar el primer palo y una mentalidad 'top'.

'Mr Conference'

Lógicamente, el Chelsea lo incorporó, sobre todo, como una apuesta de futuro, combinando minutos en competiciones secundarias y un proceso de adaptación progresivo al fútbol inglés. El de Sant Celoni no defraudó y fue el protagonista indiscutible de una Conference League que acabaron conquistando los 'blues', anotando seis dianas en seis partidos.

Marc Guiu, con el trofeo de la Conference / 'X'

Su año debut en Londres estuvo marcado por el aprendizaje. Añadió, asimismo, dos trofeos a su palmarés: la mencionada Conference League y el Mundial de Clubes. Podía entrar en los planes del Chelsea buscarle una cesión para que pudiese curtirse en la élite, acumular minutos y rodaje en sus piernas. Por ello, a principios de agosto, el día 6 para ser exactos, hizo las maletas para marcharse al noroeste de Inglaterra, al Sunderland, a préstamo.

Cesión frustrada

Tres encuentros (y un gol) más tarde, la inoportuna lesión de Liam Delap lo mandó de vuelta a Londres. Su adaptación con los 'Black Cats' había sido inmediata, pero Enzo Maresca no dudó en apostar por él ante la baja del ex del Ipswich Town. No le quedaba otra que volver a convencer al técnico que consideró que una cesión vendría bien a su fútbol.

En la Premier, fue sumando minutos a cuenta gotas, viviendo su primera - y por ahora única - titularidad ante el Bournemouth a principios de diciembre. Disfrutó de toda la segunda mitad del choque de Champions League contra el Ajax y fue uno de los protagonistas de la 'manita' que festejó Stamford Bridge por todo lo alto.

Marc Guiu, celebrando su primer gol con el Sunderland / Sunderland AFC

El 2026, no obstante, arrancó con una fuerte noticia en el Chelsea: Enzo Maresca abandonaba el cargo. Habría que ver, pues, cómo afectaría el cambio en el banquillo 'blue' al bueno de Marc Guiu. El elegido para relevar al italiano iba a ser Liam Rosenior, preparador de un RC Strasbourg que venía de hacer las cosas muy bien en Francia. Un tipo con personalidad y una idea futbolística muy definida.

Oportuno

Cumplió en su estreno, goleando al Charlton Athletic, conjunto de la Championship, para avanzar a la cuarta ronda de la FA Cup. La puesta en escena de los 'blues' en The Valley tuvo más sombras que luces, pero terminó sacando la eliminatoria adelante con un claro protagonista: Marc Guiu.

El de Sant Celoni, titular en la punta de lanza, anotó su segundo tanto del curso con la elástica 'blue' al cazar un rechace del meta local en el área pequeña y poner el 1-3 de la tranquilidad. Gol de 'killer' nato. Dio el pase, asimismo, que acabó en el golazo de Hato para abrir el marcador al filo del descanso.

"Estoy encantado con los que han sido titulares... Marc Guiu se merecía su gol. Ha sido un buen comienzo, pero no nos dejemos llevar por el entusiasmo", manifestó el técnico nacido en Londres.

Golpe sobre la mesa de un Marc Guiu que está empeñado en aprovechar todos y cada una de las oportunidades que le brinde Liam Rosenior en el Chelsea.