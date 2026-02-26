Marc Guiu pide el 'transfer request' para salir del Chelsea en verano

Marc Guiu se ha cansado de esperar oportunidades que no llegan. El canterano culé fue uno de los grandes protagonistas del verano de 2024 al abandonar el club de su vida, el Barça, para firmar por el Chelsea. Los 'blues', seducidos por su gran potencial, pagaron 6 millones de euros por su fichaje, una apuesta de futuro que, de momento, parece no convencer a ninguna de las dos partes, pese a estar unidas hasta 2029.

Guiu llegó a Londres con ilusión. Sabía que no iba a ser fácil. “Toca entrenar mucho para tener el máximo de minutos posibles, intentar ser titular y marcar muchos goles”, declaraba en una entrevista tras un tiempo en la disciplina blue. Una declaración de intenciones que no ha podido trasladar al terreno de juego por la altísima competitividad que hay en el equipo, especialmente en la parcela ofensiva.

Marc Guiu, durante el Cardiff-Chelsea / 'X'

Liam Rosenior no le está dando las oportunidades que desea y la cifra de partidos consecutivos sin jugar ya asciende a diez. No se viste de corto desde el 14 de enero, contra el Arsenal F. C., donde disputó 53 minutos en la derrota en la Carabao Cup. En total, ha jugado 11 partidos esta temporada con el Chelsea, sumando 447 minutos (40,6 por encuentro), con dos goles y dos asistencias.

En verano buscará nuevo destino

Ante este escenario y tras un verano completamente insólito, Guiu, quien también pudo salir cedido en enero, habría decidido dar un paso más allá para romper su situación solicitando al club el reconocido ‘transfer request’, según varios medios ingleses.

Marc Guiu, durante un partido de Premier League / EFE

Básicamente, el ariete catalán habría pedido formalmente ser traspasado, en este caso, en verano. Este movimiento puede notificarse a algún directivo del club, al entrenador o incluso a través de la prensa y, en algunos casos, puede formalizarse mediante un documento en el que se expongan las razones del deseo de salir, aunque no es estrictamente necesario.

Cesión fallida al Sunderland

Una decisión más que comprensible. Tras un primer curso como 'blue' sin demasiados minutos, el delantero catalán bajó un escalón para poder ser relevante y en verano se marchó cedido al Sunderland, recién ascendido a la Premier League, donde iba a tener un rol muy distinto al de Stamford Bridge.

Marc Guiu, celebrando su primer y único gol con el Sunderland / Sunderland AFC

Sin embargo, la lesión de Liam Delap lo dinamitó todo y, con Nico Jackson rumbo a Múnich, el conjunto londinense pensó únicamente en sus intereses y lo repescó tras solo tres partidos como Black Cat para ampliar la nómina de arietes disponibles. Si con la lesión del ex del Ipswich Town jugó poco, imagínense cuando regresó.

En Inglaterra también señalan que el club londinense considera que el jugador tiene razón y que necesita sentirse importante en otro lugar. Aunque el Chelsea tiene en mente consolidarlo en el primer equipo, de momento necesita jugar, marcar goles y recuperar sensaciones. Y todo apunta a que quiere hacerlo lejos de Stamford Bridge.