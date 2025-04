"Marc Guiu no va a ir a ninguna parte"

Una lástima que su progresión se viese frenada en el peor 'timing' posible. Ya asentado en una nueva ciudad, con el idioma por la mano y aprovechando de maravilla las oportunidades que le estaba brindando Enzo Maresca. Marc Guiu era plenamente de que la aventura que emprendería el pasado mes de julio tendría más obstáculos de la cuenta, sobre todo debido a la plantilla kilométrica con la que se topaba el técnico italiano en la pretemporada. Pero asumió el reto. Sabía que, tarde o temprano, llegaría su momento.

No se pudo imaginar que, sin embargo, a mitad de curso, sufriría una inoportuna lesión en el aductor que le amargaría cuando precisamente se había ganado la total confianza de Maresca. ''Probablemente estará fuera semanas o incluso meses'', decretó el técnico 'blue' tras la victoria ante el West Ham el pasado 3 de febrero (2-1).

Marc Guiu celebra su primer gol oficial con la camiseta del Chelsea / @ChelseaFC

UNA PEQUEÑA PIEDRA EN SU CAMINO

Al de Sant Celoni se le vio con claros signos de dolor, pero el italiano dijo que su futbolista le había dicho que "estaba bien". No fue así: ''Lamentablemente, la de Marc es una lesión grave. No parece una lesión corta. La de Nico está mejor. No parece una lesión larga".

Cayó cuando Nicolás Jackson, '9' titular, estaba lesionado. De hecho, Maresca no se equivocó con su pronóstico, pues el senegalés volvió el pasado viernes en el derbi londinense contra el Tottenham en Stamford Bridge. De Marc, sin embargo, no se sabe 'nada'. No hay una fecha de regreso concreta.

Guiu, imparable en la Conference League / EFE

'Parar para volver más fuerte', pensará el bueno de Guiu. 'All-in' en la pretemporada - con gol incluido ante el Club América -, 24 minutos en su estreno en la Premier League contra el Manchester City en la jornada inaugural y estrella indiscutible en la Conference League. Protagonista. Seis tantos en seis jornadas. Participó en la 'supergoleada' a Noah (8-0), firmó un doblete clave ante Astana y un hat-trick contra Shamrock Rovers.

"AL CHELSEA LE GUSTA MUCHO MARC"

Superadas las primeras semanas de adaptación, se le había dibujado una sonrisa permanente en el rostro. "Cuando tiene la oportunidad, siempre la aprovecha", admitía Maresca sobre el canterano azulgrana tras la victoria ante Astana. Ahora, mientras continúa con su puesta a punto y 'desconectando' un poco, cabe decir que en el club londinense están muy satisfechos con su rendimiento. De puertas hacia fuera, también.

Marc Guiu ha aprovechado sus oportunidades en el Chelsea / X

Ya dijo Joe Cole, exfutbolista 'blue', en diciembre de 2024 que "el Barça cometió un error increíble con Marc". "Mi pensamiento sobre Guiu es, ¿cómo lo dejó ir el Barcelona?", añadió. "Este chico dentro de dos años podría ser un número 9 establecido e increíble". Comparte opinión con Matt Law, periodista del 'Daily Telegraph', quien afirmó que "al Chelsea le gusta mucho Marc Guiu" y que "no va a ir a ninguna parte".