Marc Guiu cierra un ciclo surrealista: de la advertencia de Maresca a enfrentarse a su fugaz exequipo

La tarde de este sábado ha tenido que ser extraña para Marc Guiu. El equipo en el que tenía que demostrar que está hecho para la Premier League esta temporada, el recién ascendido Sunderland, ha conquistado Stamford Bridge sobre la bocina en un partido que aleja a los de Enzo Maresca de la parte alta de la tabla. Un resultado tan sorprendente como su cesión exprés a los 'Black Cats' durante el verano.

Sin oportunidades en el Chelsea, el Sunderland apareció como una gran oportunidad para el delantero catalán. El equipo dirigido por Régis Le Bris le ofrecía aquello que tanto necesitaba -pero no tenía- vestido de 'blue': oportunidades. Empezó con ilusión y ganas de ganarse un hueco en el once del Sunderland, disputando 11 y 4 minutos en Liga contra Burnley y Brentford, y jugando los 90 minutos contra Huddersfield en la EFL Cup, duelo en el que pudo celebrar su primer gol como 'Black Cat'. Lo que no sabía es que iba a ser el último de sus partidos en el conjunto.

Marc Guiu, celebrando su primer gol con el Sunderland / Sunderland AFC

Liam Delap se lesionó de gravedad ante el Fulham y el Chelsea, que había cedido a Guiu al Sunderland y traspasado a Jackson al Bayern Múnich, tomó la decisión de repescar al catalán para asegurar fondo de armario suficiente para Maresca. Un golpe duro para Guiu que, de nuevo, volvía a la casilla de salida pese a tener menos competencia en la punta de lanza.

Repescado por una lesión

Pese a ello, tuvieron que pasar seis partidos para que pudiera disfrutar de sus primeros minutos como jugador del Chelsea esta temporada: 17' en el triunfo contra el Liverpool en Stamford Bridge. Por suerte para él, empezó a tener más presencia contra el Nottingham Forest en Premier (45') y ante el Ajax en Champions League (45'), donde vio portería y durante unos minutos fue el goleador más joven de la historia del Chelsea en la competición reina -el honor corresponde a Estevao-.

Marc Guiu, celebrando su gol ante el Ajax / EFE

Este fin de semana, el equipo de Maresca recibía al Sunderland. El que fuera equipo de Marc Guiu durante tres partidos está siendo la revelación del campeonato y, después de conquistar Londres, ya suma 17 puntos en 9 jornadas, colocándose provisionalmente en la segunda plaza del campeonato. Una hazaña increíble que el delantero catalán tuvo que vivir desde la perspectiva del perdedor. Los 'Black Cats' remontaron el tanto inicial de Alejandro Garnacho y se llevaron el triunfo en el minuto 93, con un tanto de Talbi, para colocarse en una posición de lujo apenas meses después de certificar su regreso a la Premier League.

La advertencia de Maresca

Guiu, por su parte, parece haber encontrado la manera de seducir a Maresca, quien reconoció públicamente que hace unas semanas le dijo que no le gustaba cómo estaba entrenando y que el delantero había cambiado de manera radical: "Hace dos semanas hablé con Marc. Le dije que no me gustaba cómo entrenaba y que tenía que cambiar. Y lo hizo. No estaba entrenando bien en ningún aspecto. Desde que hablamos, ha estado al máximo nivel. Por supuesto que sí, está listo para ser titular", explicó en la rueda de prensa previa al choque. Y cumplió su palabra.

Marc Guiu fue repescado por el Chelsea tras la lesión de Liam Delap / X

Titular ante el Sunderland, disputó 75 minutos. No encontró el premio del gol y no pudo ayudar a su equipo a sumar tres puntos muy valiosos, pero el ex del Barça ya suma tres partidos consecutivos participando, dos titularidades y una dinámica positiva en los entrenamientos para seguir siendo una opción real en el ataque 'blue'. No obstante, el partido de este sábado ha tenido que ser extraño para él. Como si un breve e intenso ciclo se hubiese cerrado.