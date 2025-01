Maravilla Justin Kluivert

Se nos acaban los adjetivos para definir el fenómeno del AFC Bournemouth en la Premier League. El Iraola ball es toda una alegría para la vista. Es increíble lo que juega este equipo, que probablemente fue el mejor en pasar por St James’ Park en los últimos tiempos. Idea atrevida, atractiva y un fútbol que da gusto ver (y disfrutar). Sin ‘9’ - tanto Evanilson como Ünal están en la enfermería - ni lateral derecho - Lewis Cook actúa de parche -, el técnico de Usúrbil sigue dando cátedra en Inglaterra. Y ya suman 10 partidos consecutivos invictos...

No, no es el Día de la Marmota, pero Dean Huijsen volvió a dar una exhibición sobre el césped. ¿Su pareja de baile? Un Alexander Isak que estaba on fire y que completamente anulado por el central cherry. Y, Milos Kerkez, un lateral izquierdo a tener muy en cuenta este próximo verano, puso la guinda a una gran actuación con un tanto, el cuarto y último del Bournemouth en St James’ Park.

Tarde redonda de Justin Kluivert: hat-trick y MVP en St. James Park / @afcbournemouth

Hablemos, sin embargo, de Justin Kluivert. Había encontrado su razón de ser en Bournemouth, estaba brillando bajo la batuta de Andoni Iraola y registrando las mejores cifras de su carrera desde su paso por el Ajax, su club de origen. El segundo de la dinastía Kluivert (Quincy, Ruben y Shane) es el pichichi del cuadro cherry con 11 dianas - y cuatro asistencias - en 23 partidos. Es, sin duda alguna, uno de los grandes 'culpables' de que el equipo esté siendo una de las revelaciones del curso.

YA VALE POR TRES

"Espero que no lo olviden, yo nunca olvidaré este partido", aseguraba el bueno de Iraola tras la exhibición de los suyos en St. James' Park. Y vaya si no lo olvidarán, sobre todo un Justin que se apuntó un hat-trick descomunal, el segundo en lo que va de curso. Ya escribió su nombre en los libros de historia de la Premier League en el Molineux Stadium el pasado 30 de noviembre, cuando se convirtió en el primer jugador en marcar un hat-trick desde el punto de penalti, en el minuto 3, 18 y 74. Curiosamente, todos ellos fueron provocados por el mismo futbolista: Evanilson. Y, en dos de ellos, José Sá fue el infractor.

Ese Wolverhampton-Bournemouth fue una auténtica locura (2-4), y al nacido en Zaandam no le tembló el pulso - hasta en tres ocasiones - para batir y engañar al guardameta luso. Y lejos de conformarse con esa exhibición, el hijo del mítico Patrick Kluivert se sumó a la fiesta en Old Trafford (0-3), anotando el segundo tanto de su equipo.

Pues bien, brilló con luz propia ante un Newcastle tendrá pesadillas con él. Para empezar, cruzó de primeras, y con la zurda, un centro atrás de Semenyo que abrió el marcador. Rompió el empate momentáneo con una gran definición dentro del área a pase de Ouattara y, para poner la guinda, envió un zapatazo tremendo en el 91' desde la media luna, tras gran presión tras pérdida de su equipo.

DE TAL PALO, TAL ASTILLA

Qué caprichoso que es el fútbol, que, marcó el 18 de enero de 2025 en St. James' Park, veinte años después de que un tal Patrick Kluivert lo hiciera un 25 de septiembre de 2004, pero con la camiseta del Newcastle.

Justin se convirtió, por si fuera poco, en el séptimo jugador de la historia de la Premier League en firmar dos hat-tricks a domicilio en una misma temporada.

Habituado a batir récords, cuando tenía 19 años se convirtió en el jugador más joven de la Roma en marcar gol en la Champions League. Y, ahora, unos pocos años después, ya con 25 'tacos' a sus espaldas, puede decir bien alto que es el primer futbolista de la historia en anotar en la Premier League (Bournemouth), LaLiga (Valencia), Serie A (AS Roma) Bundesliga (RB Leipzig), Ligue 1 (Niza) y Eredivisie (Ajax).

Justin Kluivert es el pichichi del Bournemouth con 11 dianas en todas las competiciones / @afcbournemouth

El neerlandés, que desde que llegó al Bournemouth está actuando de mediapunta, ya ha superado su marca del curso pasado en la Premier (7) e igualadao su mejor registro goleador en una competición doméstica, como fue en la 17/18 con el Ajax en la Eredivisie. Negocio redondo, el del Bournemouth, que tan solo pagó 11 millones de euros por él en verano de 2023 y está siendo uno de los nombres propios de la competición inglesa. ¿Dejará algún día de sorprendernos este equipazo de Iraola?