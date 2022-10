El Manchester United vuelve a contar con Cristiano para el duelo contra el Sheriff

No hubo rastro del portugués en el partido contra el Chelsea El delantero ya volvió a los entrenamientos de cara al duelo de Europa League

Parece que se normaliza la situación de Cristiano Ronaldo en el Manchester United. El portugués protagonizó la mayoría de las noticias tras el partido contra el Tottenham, a pesar de no haber disputado ni un solo minuto. El delantero se enfadó por haber estado calentando y no haber sido tomado en cuenta para entrar al partido, que acabó con victoria de los 'Red Devils' por 2-0 en Old Trafford. Cristiano fue sancionado por su actitud y fue apartado del equipo, por lo que no estuvo presente durante el partido contra el Chelsea.

Este martes, Cristiano Ronaldo volvió a incorporarse a los entrenamientos con el primer equipo. Los de Ten Hag se preparan para recibir en el 'Teatro de los Sueños' al Sheriff, en el trascendental partido de Europa League. El juego es importante para los mancunianos porque, de ganar, llegarían a la última jornada aún con posibilidades de quedar líderes de grupo. El último partido, en San Sebastián, definirá el primer lugar entre el United y la Real Sociedad. De momento, el conjunto txuri-urdin lidera con paso perfecto. Los de Aguacil viajarán a Chipre para resguardar esa posición contra el Omonia.

Sigue toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

De cara al partido del jueves, el Manchester United ha publicado un comunicado en el que se informa que Cristiano volvió a entrenar con normalidad con sus compañeros. Da la impresión de que comienzan a rebajarse las tensiones entre Ten Hag y el portugués. El ex del Real Madrid podría volver a ver acción con el primer equipo en la Europa League, competición en la que ha sido utilizado con frecuencia por el técnico neerlandés.