Manchester United - Tottenham: Horario y dónde ver el partido de Premier League

Manchester United y Tottenham se enfrentan hoy sábado 7 de febrero en Old Trafford en el partido de la Jornada 25 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Manchester United - Tottenham y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Michael Carrick llegará a la disputa luego de haber vencido al Fulham (3-2), vencido al Arsenal (3-2), vencido al Manchester City (2-0) y empatado con el Burnley (2-2), de manera que se ubica en el cuarto puesto de la tabla con 41 puntos y +8 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Thomas Frank registraron un empate con el Manchester City (2-2), un empate con el Burnley (2-2), una victoria contra el West Ham (2-1) y una derrota frente al Bournemouth (3-2), por lo que se ubican en el lugar número 14 de la clasificación con 29 puntos y +2 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre Manchester United y Tottenham, correspondiente a la Jornada 25 de la Premier League, se disputa hoy sábado 7 de febrero a las 13:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre Manchester United y Tottenham se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

