PREMIER
Manchester United - Tottenham: Horario y dónde ver el partido de Premier League
A qué hora y dónde ver el Manchester United - Tottenham de Premier League
Manchester United y Tottenham se enfrentan hoy sábado 7 de febrero en Old Trafford en el partido de la Jornada 25 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Manchester United - Tottenham y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Michael Carrick llegará a la disputa luego de haber vencido al Fulham (3-2), vencido al Arsenal (3-2), vencido al Manchester City (2-0) y empatado con el Burnley (2-2), de manera que se ubica en el cuarto puesto de la tabla con 41 puntos y +8 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por Thomas Frank registraron un empate con el Manchester City (2-2), un empate con el Burnley (2-2), una victoria contra el West Ham (2-1) y una derrota frente al Bournemouth (3-2), por lo que se ubican en el lugar número 14 de la clasificación con 29 puntos y +2 en el diferencial de goles.
HORARIO DEL MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM DE LA PREMIER LEAGUE
El partido entre Manchester United y Tottenham, correspondiente a la Jornada 25 de la Premier League, se disputa hoy sábado 7 de febrero a las 13:30 (CET) en España.
DÓNDE VER EL MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM DE LA PREMIER LEAGUE
En España, el partido de Premier League entre Manchester United y Tottenham se podrá ver en directo y online a través de DAZN.
También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
- Cucurella no se corta sobre este exjugador de La Masia: 'Si me lo encuentro en la calle, dudaría si saludarle
- Sorteo Copa del Rey, en directo: cruces de semifinales, fechas y rival del Barça, hoy en vivo
- Golpe encima de la mesa de Flick: quiere seguir trabajando con Deco en el Barça
- Horarios y fechas de las semifinales de la Copa del Rey 2025-26: Atlético - Barça y Athletic - Real Sociedad
- La situación de Marc Guiu no sorprende a nadie
- A Florentino se le cae un fichaje galáctico
- La campeona olímpica Carolina Marín, otra vez al quirófano
- El calvario de Ansu Fati no tiene fin: otra vez lesionado