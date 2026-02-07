Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PREMIER

Manchester United - Tottenham: Horario y dónde ver el partido de Premier League

A qué hora y dónde ver el Manchester United - Tottenham de Premier League

El Manchester United aúna tres victorias seguidas y ya está en puestos de Champions League

El Manchester United aúna tres victorias seguidas y ya está en puestos de Champions League / The Sun

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Manchester United y Tottenham se enfrentan hoy sábado 7 de febrero en Old Trafford en el partido de la Jornada 25 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Manchester United - Tottenham y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Michael Carrick llegará a la disputa luego de haber vencido al Fulham (3-2), vencido al Arsenal (3-2), vencido al Manchester City (2-0) y empatado con el Burnley (2-2), de manera que se ubica en el cuarto puesto de la tabla con 41 puntos y +8 en el diferencial de goles.

Sesko inventa el 'Carrick time'

Sesko inventa el 'Carrick time'

Por su parte, los comandados por Thomas Frank registraron un empate con el Manchester City (2-2), un empate con el Burnley (2-2), una victoria contra el West Ham (2-1) y una derrota frente al Bournemouth (3-2), por lo que se ubican en el lugar número 14 de la clasificación con 29 puntos y +2 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre Manchester United y Tottenham, correspondiente a la Jornada 25 de la Premier League, se disputa hoy sábado 7 de febrero a las 13:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre Manchester United y Tottenham se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

