El Manchester United ya tiene sustituto para Cristiano

Se trata de Ivan Toney, goleador del Brentford Cristiano no vive su mejor temporada en Manchester

Once partidos ha jugado el Manchester United esta temporada: ocho de Premier y tres de Europa League. Cristiano Ronaldo solo ha sido titular en cuatro de ellos: los tres europeos y uno más de liga, en la derrota por 4-0 contra el Brentford de la segunda jornada. La relevancia del portugués no ha hecho más que diluirse en los esquemas de juego de ten Hag.

A pesar de que el entrenador del equipo comentó que confía en una mejora de rendimiento del delantero, los números siguen ahí y son firmes. Desde Inglaterra ya se habla de una salida anticipada de Ronaldo en enero. Ya estuvo cerca de abandonar Old Trafford el pasado verano, y parece que el portugués buscará intentarlo una vez más cuando se abra el período de traspasos de invierno.

Ante este panorama, en Old Trafford ya piensan en quién podría sustituir al portugués en el equipo. El elegido sería el goleador del Brentford, Ivan Toney. El jugador, de 26 años, ha marcado seis goles y ha dado dos asistencias en los nueve partidos que ha jugado. Es decir, ha participado en ocho de los 16 goles del equipo en Premier League. Ya incluso ha sido convocado por Inglaterra para los partidos de la Nations League y, aunque no tuvo minutos con el equipo de Gareth Southgate, su valor sigue en aumento.

Según Transfermarkt, Toney tiene un valor de mercado actual de 40 millones de euros. El jugador gusta en Old Trafford y podría ser el llamado a tomar el relevo de Cristiano en la delantera de los 'Red Devils'. No obstante, el equipo mancuniano no es el único en la carrera por el jugador. El Chelsea también estaría interesado en el jugador, por lo que en Manchester deberán darse prisa en mover ficha por la estrella del Brentford.