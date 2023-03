El Manchester United será el club más caro de la historia

Los Glazer anunciaron que ponían el club en venta y la semana pasada abrieron las puertas a posibles compradores La cantidad a satisfacer rondaría los 6 billones de euros, convirtiéndose así en la venta más cara de la historia de un club deportivo

El cartel de 'Se vende' cuelga de la 'Stretford End' de Old Trafford. El Manchester United está inmerso en un proceso de cambio de propiedad que va camino de fructificar en una venta récord en el mundo del fútbol. La familia de los Glazers ya tiene las puertas abiertas a todos los licitadores que quieran participar en la subasta. Todo por un módico precio: 6 billones de dólares.

El poder de los Glazer

La familia estadounidense, dueña también de los Tampa Bay Buccaneers, posee la mayor parte del accionariado de los 'Red Devils' desde 2005. Sin embargo, su estancia en Manchester ha estado marcada por la inestabilidad, sobre todo tras la marcha de Alex Ferguson en 2013, el último año en el que el United ganó la Premier League.

Avram Glazer y Joel Glazer, propietarios del Manchester United | AFP

Solo la llegada de Ten Hag ha conseguido distraer la mirada asesina de los 'fans' del palco de Old Trafford. Los propietarios del United quieren vender un porcentaje mayoritario de la entidad pero su intención es mantener una parte. Actualmente poseen el 69% del club debido a que algunos de los hermanos diluyeron su participación accionarial en los últimos años tras vender su participación.

¿Quiénes son los candidatos?

Hay dos candidatos que han sonado con muchísima fuerza en Inglaterra. Son Sheikh Jassim, hijo del primer ministro de Catar y presidente del banco catarí 'QIB', que confesó ser un fan de toda la vida del Manchester United. El segundo, Jim Ratcliffe, director ejecutivo de 'INEOS', es una de las personas más ricas de Gran Bretaña (su patrimonio es de 25 billones de dólares) y creció a menos de diez kilómetros de Old Trafford.

Se habla de otros posibles compradores en Estados Unidos y en Arabia Saudí, pero Jassim y Ratcliffe están en la 'pole' por la compra.

¿Cuáles han sido las ofertas?

Las primeras propuestas económicas de ambos candidatos no se acercaron a los 5 billones de dólares, un precio que no se acerca a lo que piden los Glazers. Sheikh Jassim quiere comprar también la parte restante propiedad de los Glazer (31%) y adquirir el 100% del Manchester United. Ratcliffe, sin embargo, está ofertando por un 69% y no parece dispuesto a ofrecer más por el porcentaje restante.

La tensión competitiva eleva muchísimo el precio, que es exactamente lo que quieren conseguir los Glazer. Ninguna de las partes quieren pagar un sobreprecio por el club pero son conscientes de que van a tener que sacar sus mejores armas en forma de billetes. Los Glazer han fijado un precio, y si nadie puede satisfacer sus pretensiones no tienen ninguna prisa por vender el club. Ahora que van bien las cosas pueden respirar tranquilos.