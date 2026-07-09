El Manchester United revela más detalles de su nuevo estadio milmillonario: ubicación, capacidad y plan urbanístico

Pese a que la nostalgia en el fútbol provoca que en algunos aspectos la mayoría de los aficionados a un club histórico no quieran ni oír hablar de ciertos cambios, como pueden ser el escudo o los estadios, la realidad es que, en lo que respecta a estos últimos, con el pasar de los años quedan anticuados y se debe optar bien por llevar a cabo una gran remodelación, o bien por construir otro.

Mientras en los últimos años clubes como el FC Barcelona y el Real Madrid optaron por la primera opción, otros decidieron dejar atrás el pasado y construir de cero un nuevo campo, y el United ya anunció que se sumaba a esta tendencia. Ahora, aprovechando el final de la temporada de clubes, los 'Red Devils' han revelado algunos detalles más de la construcción que sustituirá a 'El teatro de los sueños'.

Nuevos 'renders' y la ubicación del estadio al descubierto

Según informaciones publicadas en Inglaterra, el 'nuevo Old Trafford' costará unos 2.000 millones de libras esterlinas, unos 2.350 millones de euros al cambio, que servirán para poder convertir en realidad los 'renders' y edificar el que se convertiría en el estadio con más capacidad de acoger espectadores del país, con espacio para 100.000 almas.

Pese al montante al que asciende el coste, desde el comunicado del equipo de la Premier se han hecho públicos algunos de los beneficios que supondrá para el barrio del 'Trafford Wharfside': "Partiendo del carácter y el patrimonio de la zona, la visión es crear un barrio diverso que genere 48.000 empleos locales y 15.000 nuevas viviendas, con el nuevo estadio como catalizador. En conjunto, los desarrollos de uso mixto en 150 hectáreas tienen el potencial de aportar 7.300 millones de libras esterlinas anuales a la economía del Reino Unido".

El plan ha sido publicado tanto por el Ayuntamiento de Trafford y cuenta con el apoyo de socios como la Corporación de Desarrollo de la Alcaldía para la Regeneración de Old Trafford, la Autoridad Combinada del Gran Manchester y Transport for Greater Manchester.

Además, lo más ilusionante para los seguidores del gigante inglés es que ya se conoce la ubicación: "Se ubicará en el corazón de un nuevo distrito deportivo, aproximadamente a 350 metros al noroeste del actual estadio Old Trafford". Esta confirmación se produce tras la adquisición el mes pasado del terreno de más de 10 hectáreas, después de que el United abandonara las negociaciones con Freightliner para la construcción en la terminal de carga detrás del Stretford End, según se ha informado desde el medio inglés 'Daily Mail'.