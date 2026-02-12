El Manchester United 'regatea' a su propietario, Jim Ratcliffe, por sus comentarios sobre inmigración: "El Reino Unido ha sido colonizado. Nos está costando mucho dinero"

Cuando las cosas empezaron a ir bien a nivel deportivo en el Manchester United, su propietario, Jim Ratcliffe, metió la pata de manera. Dueño del 27,7% del club desde diciembre de 2023, provocó un aluvión de críticas hacia la entidad 'red devil' con un discurso con 'tintes' racistas.

En una entrevista con 'Sky Sports', el magnate británico dueño de INEOS espetó que el Reino Unido se encuentra "colonizado" por inmigrantes que agotan todos los recursos del país.

Jim Ratcliffe, a part-owner of the Manchester United, watches from the stands during the Premier League soccer match between Wolverhampton Wandere and Manchester United in Wolverhampton, England Monday, Dec. 8, 2025. (AP Photo/Dave Shopland) / Dave Shopland / AP

"No se puede tener una economía con nueve millones de personas recibiendo ayudas y con un alto nivel de inmigrantes. El Reino Unido ha sido colonizado, está costando mucho dinero. Ha sido colonizado por inmigrantes, ¿no? La población del Reino Unido era de 58 millones en 2020, ahora es de 70 millones", comentó Ratcliffe. Rápidamente, sus palabras se hicieron virales en redes sociales.

Comunicado del Manchester United

Ante las críticas, el club decidió este jueves 'desmarcarse' de su propietario con un comunicado oficial: "El Manchester United es un club orgulloso de ser inclusivo. Nuestros diversos grupos de jugadores, trabajadores y comunidad global de aficionados reflejan la historia y herencia de Mánchester, una ciudad que todo el mundo puede llamar hogar", empieza mencionando el conjunto 'Red Devils'.

"Continuamos comprometidos con los principios y el espíritu de esa campaña. Están reflejados en nuestras políticas, pero también en nuestra cultura", añadió el comunicado, que también se usó para recalcar el compromiso de la entidad para llevar a cabo en los meses siguientes más iniciativas centradas en la diversidad y la igualdad.

El mensaje de Ratcliffe

Ratcliffe, a su vez, también publicó un comunicado para pedir disculpas: "Siento si la elección de mis palabras ha ofendido a alguna gente en el Reino Unido y en Europa y si ha creado preocupación, pero es importante hablar del problema de la inmigración controlada y de su apoyo al crecimiento de la economía", dijo el bitánico, que fijó su residencia en Mónaco en 2020.