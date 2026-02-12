FÚTBOL INTERNACIONAL
El Manchester United 'regatea' a su propietario, Jim Ratcliffe, por sus comentarios sobre inmigración: "El Reino Unido ha sido colonizado. Nos está costando mucho dinero"
El dueño del 27,7% del club inglés ha sido duramente criticado en las últimas horas por sus palabras sobre la situación del Reino Unido
Cuando las cosas empezaron a ir bien a nivel deportivo en el Manchester United, su propietario, Jim Ratcliffe, metió la pata de manera. Dueño del 27,7% del club desde diciembre de 2023, provocó un aluvión de críticas hacia la entidad 'red devil' con un discurso con 'tintes' racistas.
En una entrevista con 'Sky Sports', el magnate británico dueño de INEOS espetó que el Reino Unido se encuentra "colonizado" por inmigrantes que agotan todos los recursos del país.
"No se puede tener una economía con nueve millones de personas recibiendo ayudas y con un alto nivel de inmigrantes. El Reino Unido ha sido colonizado, está costando mucho dinero. Ha sido colonizado por inmigrantes, ¿no? La población del Reino Unido era de 58 millones en 2020, ahora es de 70 millones", comentó Ratcliffe. Rápidamente, sus palabras se hicieron virales en redes sociales.
Comunicado del Manchester United
Ante las críticas, el club decidió este jueves 'desmarcarse' de su propietario con un comunicado oficial: "El Manchester United es un club orgulloso de ser inclusivo. Nuestros diversos grupos de jugadores, trabajadores y comunidad global de aficionados reflejan la historia y herencia de Mánchester, una ciudad que todo el mundo puede llamar hogar", empieza mencionando el conjunto 'Red Devils'.
"Continuamos comprometidos con los principios y el espíritu de esa campaña. Están reflejados en nuestras políticas, pero también en nuestra cultura", añadió el comunicado, que también se usó para recalcar el compromiso de la entidad para llevar a cabo en los meses siguientes más iniciativas centradas en la diversidad y la igualdad.
El mensaje de Ratcliffe
Ratcliffe, a su vez, también publicó un comunicado para pedir disculpas: "Siento si la elección de mis palabras ha ofendido a alguna gente en el Reino Unido y en Europa y si ha creado preocupación, pero es importante hablar del problema de la inmigración controlada y de su apoyo al crecimiento de la economía", dijo el bitánico, que fijó su residencia en Mónaco en 2020.
- Mbappé pierde los papeles: “No hay sanción a la vista"
- Deco: '¿Un delantero y un central? Las cosas van por ahí
- El Manchester United no bajará un duro por Rashford
- Arbeloa se pone a todos en contra
- Deco no se equivocaba con Luis Díaz
- ¡El caso Dro a la inversa! Un canterano del PSG se ofrece al Barça
- Elecciones a la presidencia del FC Barcelona 2026: última hora del proceso electoral, en directo
- Lesión Rahsford: comunicado médico del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá