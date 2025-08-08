El Manchester United presenta su nuevo proyecto multimillonario

El Manchester United anunció la finalización de la remodelación de Carrington, el complejo de entrenamiento del primer equipo masculino, femenino y la base. Los 'Red Devils' han invertido 50 millones de libras ( 57 millones de euros) para crear unas instalaciones de vanguardia y alto rendimiento en un proyecto que comenzó durante 2024 y ha sido financiado con parte de los 300 millones de dólares que Sir Jim Ratcliffe inyectó al club el año pasado tras aumentar su participación hasta el 29%, según informó el propio club en un comunicado.

La remodelación estuvo a cargo del estudio de arquitectura londinense Foster + Partners, mismo que presentó el plan de renovación de Old Trafford en el que querían aumentar su capacidad hasta las 100.000 localidades. A lo largo del último año, el estudio de la capital británica ha hecho obras en el edificio del primer equipo, en el gimnasio y las instalaciones médicas, que se suman a las realizadas durante el verano pasado en el edificio del equipo femenino y el fútbol base. Todo con la ayuda de jugadores y personal que aportaron sus ideas para terminar dando prioridad a la funcionalidad, la apertura y la conectividad, con mayor luz natural y espacios de trabajo abiertos.

El origen de Carrington, la representación de la era dorada del club

Carrington comenzó a construirse en 1999 y fue inaugurado en el año 2000. Representó, desde el inicio, el éxito y modernidad de un club que dominó con mano de hierro el fútbol inglés gracias a Sir Alex Ferguson, la cabeza pensante detrás de la ciudad deportiva del club. El escocés impulsó la creación de una nueva sede, harto de la anticuada y poco privada 'The Cliff', el campo de entrenamiento del club entre 1938 y 1999.

Sir Alex Ferguson, técnico del Manchester United desde 1986 a 2013 / EFE

El club invirtió 22 millones de libras para edificar en Carrington (Trafford), a 16 kilómetros de Old Trafford, una nueva ciudad deportiva que supuso todo un avance para un equipo que venía de ser Campeón de Europa frente al Bayern de Múnich en el Camp Nou. Hasta 2013, el club llegó a invertir hasta 60 millones de libras en un complejo en el que llegaron a trabajar hasta 300 personas.

Una renovación para unificar a todo el club

Después de 25 años desde su inauguración, Carrington necesitaba una renovación para ponerse a la altura de los centros de entrenamientos de sus competidores en la Premier League. En esta línea, James Ratcliff, copropietario del club, destacó que "decidimos invertir en la creación de un entorno de rendimiento de primer nivel para el personal y los jugadores, que reflejara nuestra ambición y visión para el Manchester United. Estamos encantados con el resultado y confiamos en que las nuevas instalaciones desempeñarán un papel importante en la construcción de una cultura ganadora en el club".

Asimismo, el director ejecutivo, Omar Berrada, añadió que "Este proyecto representa un paso claro hacia la unificación de todas las áreas del club en torno a una visión futbolística compartida. Al acercar a nuestro personal y jugadores en un entorno integrado, estamos creando una cultura de colaboración y alto rendimiento. La remodelación del edificio del equipo masculino se produce tras la construcción de un nuevo edificio de para el primer equipo femenino y la academia masculina en 2024, lo que eleva la inversión total en Carrington a más de 60 millones de libras en los últimos tres años y unifica a todos los equipos del club en un único campus modernizado", sentenció.