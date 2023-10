El Manchester United prepara 100 millones de libras para dos talentos brasileños

El club inglés quiere fichar a los mediocampistas Luis Guilherme, del Palmeiras y Lorran, del Flamengo Ojeadores del United viajaron recientemente a Sudamérica, donde quedaron impresionados por los dos jugadores de 17 años

El Manchester United no sale de su crisis pese a las millonarias inversiones de los últimos años. Pero el dinero no es problema en Old Trafford y a cada poco los propietarios del equipo mancuniano preparan el talonario para autorizar nuevos fichajes salvadores que agreguen más talento a la plantilla de Ten Hag.

Mira ahora a Brasil el equipo de Manchester y según los informes, está considerando fichar a dos jóvenes brasileños en una doble transferencia que podría terminar costándole al club hasta 100 millones de libras.

Según el Daily Mail, los ojeadores del United viajaron recientemente a Sudamérica, donde quedaron impresionados por dos brasileños de 17 años.

Se trata del mediocampista del Palmeiras Luis Guilherme y Lorran del Flamengo, también mediocampista, que llamaron la atención de los enviados del United.

Guilherme es internacional brasileño sub-20 y se ha convertido en un habitual del primer equipo del Palmeiras, disputando 23 partidos en todas las competiciones esta temporada.

Lorran ha jugado mucho menos en el primer equipo de su club, el Flamengo, disputando solo cuatro partidos con la selección absoluta, pero ya ha sido estrella de la selección brasileña sub-17.

El equipo de Ten Hag, sin embargo, estaría en competencia con varios clubes europeos, incluido el Chelsea, por sus fichajes.