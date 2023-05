¡El Manchester United pordría haber fichado a Haaland por 4 millones!

Solskjaer le habló al Manchester United sobre Haaland, unos seis meses antes de hacerse cargo del banquillo en diciembre de 2018 Durante su tiempo en el Molde, Haaland anotó 20 goles en 50 partidos, y todas esas apariciones fueron bajo el mando de Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer ha revelado que le dijo al Manchester United que comprara a Erling Haaland por 4 millones de libras esterlinas en 2018, pero el club se negó.

Solskjaer declaró que le habló al Manchester United sobre Haaland, unos seis meses antes de hacerse cargo del banquillo en Old Trafford en diciembre de 2018.

Ambos trabajaron juntos en el Molde y Solskjaer era plenamente consciente del enorme potencial de Haaland, pero el delantero se unió al Red Bull Salzburg y luego al Borussia Dortmund antes de mudarse al Manchester City por 51,2 millones de libras esterlinas el año pasado.

Ahora, con 22 años, Haaland es sin duda una de las estrellas del fútbol mundial, pero podría haber terminado en el United en lugar de con su rival en el otro lado de la ciudad, el Manchester City.

Según informó The Sun , Solskjaer dijo: "Llamé al United unos seis meses antes de asumir el cargo y les dije que tenía este delantero que teníamos, pero no escucharon" y añadió que "pedí 4 millones de libras por Haaland, pero no lo firmaron".

Después de ser designado inicialmente como entrenador interino, Solskjaer se convirtió en entrenador del United de manera permanente antes de su partida en noviembre de 2021.

Durante su tiempo en el Molde, Haaland anotó 20 goles en 50 partidos, y todas esas apariciones fueron bajo el mando de Solskjaer. Se había unido al club procedente de Bryne en el 2017. Ahora, Haaland está disfrutando de una primera temporada fenomenal en el fútbol inglés y ha marcado 51 goles en 47 partidos en todas las competiciones.

Cuando se unió al City, Solskjaer envió un mensaje a su compatriota para felicitarlo por lo que sería un paso histórico hacia la máxima categoría inglesa: "Cuando firmé con el City, me felicitó y me escribió: 'Buena suerte por ir al lado equivocado de Manchester'", dijo Haaland en unas declaraciones para Manchester Evening News.