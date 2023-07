El Manchester United pierde la cabeza por el 'nuevo Haaland'

Rasmus Hojlund desea convertirse en la nueva estrella de Old Trafford Manchester United y Atalanta ya empiezan a negociar por la 'joya' danesa

Tras el 'bombazo' de Mason Mount, el Manchester United sigue empeñado en reforzar su plantilla con grandes talentos, esta vez en la parcela más ofensiva. Rasmus Hojlund, joven delantero del Atalanta, estaría cerca de convertirse en 'red devil' para las próximas temporadas, una de las 'joyas' más codiciadas del panorama europeo.

El conjunto mancuniano tiene un problema mayúsculo de cara a portería, como ya dejó evidente en la pasada temporada. Fue el conjunto del 'big six' que menos goles anotó, 58, muy por debajo de los 88 anotados por el Arsenal y los 94 del Manchester City, una asignatura que está obligado a mejorar si quiere aspirar a la Premier League en la campaña 22/23.

Las oficinas de los 'red devils' ya tienen a su ariete entre ceja y ceja: el pasado 18 de julio club y jugador llegaron a un acuerdo total en términos contractuales. Hojlund desea jugar en Old Trafford y ya le ha transmitido al Atalanta su deseo de partir este verano con destino Inglaterra. Empieza ahora la subasta por el jugador.

CONSIDERADO COMO EL NUEVO 'HAALAND'

La fugacidad del fútbol actual lleva a valoraciones precipitadas de algunos de los futbolistas más jóvenes del panorama europeo, pero el caso del danés parece diferente. Algunos analistas lo valoran como el 'nuevo Erling Haaland', y la realidad es que el Rasmus Hojlund comparte similitudes dentro del terreno de juego que recuerdan al noruego que empezó a brillar en el Sazlburgo.

Rasmus Hojlund quiere fichar por el Manchester United | ATALANTA

Pese a su 1'91cm de altura, Hojlund posee un juego de pies privilegiado. Es rápido en espacios abiertos y se desmarca a las mil maravillas ante la mirada de sus centrocampistas, que ven en él un excelente compañero con el que asociarse. El delantero de 20 años no desentona en zonas más reducidas, como puede ser el área, donde se mueve como pez en el agua.

Hojlund goza de un talento innato cuando el balón está en su control, y en algunas ocasiones recuerda a Ibrahimovic por su habilidad pasmosa por el dribling en pocos metros cuadrados. En el Manchester United están faltos de una referencia en la punta de ataque, y el danés cumpliría con los deseos de Erik Ten Hag para ocupar esa demarcación.

Fichó por el Atalanta en verano de 2022 y en su año debut ha marcado 9 goles y repartido 4 asistencias en Serie A, unas cifras que le valieron a su equipo para certificar el pase a la próxima Europa League.

SE AVECINA 'CULEBRÓN'

Como todas las jóvenes promesas que ansían abandonar sus clubes para fichar por un grande, se prevé una lucha entre United y Atalanta para acordar el coste de traspaso por el jugador. El club italiano se mostró irreductible en un inicio, pidiendo una cifra cercana a los 100 'kilos', pero las nulas intenciones de llegar a ese número por parte de los 'red devils' parecen haber hecho cambiar las tornas.

Según Fabrizio Romano, ahora los de Bérgamo verían con buenos ojos una oferta cercana a los 65 o 70 millones de euros, un precio de mercado alto pero que responde a las expectativas que genera el artillero de cara a un futuro. El Manchester United tiene una necesidad imperial en el área, por lo que se espera que acaben ofreciendo una suma considerable de dinero.

Fixem este nome: Rasmus Højlund 🤔



⚽⚽⚽ 𝙃𝙖𝙩-𝙩𝙧𝙞𝙘𝙠 no primeiro jogo a titular pela Dinamarca 🇩🇰#EURO2024 pic.twitter.com/1kvr6fsKLT — UEFA.com em português (@UEFAcom_pt) March 25, 2023

En Old Trafford hay asuntos pendientes en la parcela ofensiva: Jadon Sancho no convence pese haber pagado 100 millones hace dos veranos, Martial tiene los días contados y Antony no es un goleador. Por otro lado, Marcus Rashford, pese a ser el jugador franquicia del club, necesita un compañero al quién delegar la faceta de artillero principal. Rasmus Hojlund tiene todos los números para ser el elegido .

Se avecinan intensas negociaciones entre italianos e ingleses, pero las necesidades de ambos hacen prever que el acuerdo llegará a buen puerto tarde o temprano.